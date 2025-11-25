Philips-support Hvordan kan jeg forhindre mælk i at løbe ud af min håndfri Philips Avent-brystpumpe?

Din brystpumpe kan lække mælk på grund af forkert samling af brystbeskytteren og koppen. Forbindelsen mellem brystbeskytteren og koppen skal være helt forseglet og lukket.

Under samlingen skal du sørge for, at kanten er rullet helt ind over kanterne på opsamlingskoppen.

Billederne nedenfor viser, hvad du skal holde øje med, og hvad du skal undgå: Sådan samler du den håndfri Philips Avent-brystpumpe Se en kort video om, hvordan du samler din håndfri Philips Avent-brystpumpe. Sådan hælder du mælken i en anden beholder For at undgå lækage, mens du hælder modermælken fra opsamlingskoppen i en anden beholder, må du ikke fjerne brystbeskytteren fra koppen. Brystbeskytteren har en hældetud på toppen. Brug den til at tømme koppen helt, når du hælder mælk i en anden beholder eller en opbevaringstaske til modermælk.