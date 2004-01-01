Søgeord



Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

    Philips-support

    Kan jeg bruge min dobbelte elektriske brystpumpe bruges som en enkeltpumpe?

    Udgivet den 30. marts 2025

    Ja. Du kan bruge din Philips Avent dobbelte elektriske brystpumpe eller håndfri elektriske brystpumpe som en enkelt pumpe.

    Det kan du gøre ved kun at tilslutte kun ét rør til motoren eller frakoble et rør fra en opsamlingskop, der ikke er i brug.

    Pumpens sugeevne forbliver stabil, selvom du ikke bruger det andet rør.

    Du kan også fjerne det frakoblede rør fra motoren, eller hvis du bruger en håndfri elektrisk brystpumpe, skal du klipse det fast på slangekoblingen for at holde det af vejen og begrænse støjen fra motorenheden.

      Ofte stillede spørgsmål

      Andre nyttige links

      Har du brug for hjælp med produktet?

      Kontakter Philips

      Vi hjælper dig gerne

      Kontakter Philips

      Vi hjælper dig gerne

      Leder du efter noget andet?

      Se alle Philips Support-muligheder

      Supportwebsted
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheder forbeholdes.

      Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.