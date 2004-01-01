Ja. Du kan bruge din Philips Avent dobbelte elektriske brystpumpe eller håndfri elektriske brystpumpe som en enkelt pumpe.

Det kan du gøre ved kun at tilslutte kun ét rør til motoren eller frakoble et rør fra en opsamlingskop, der ikke er i brug.

Pumpens sugeevne forbliver stabil, selvom du ikke bruger det andet rør.

Du kan også fjerne det frakoblede rør fra motoren, eller hvis du bruger en håndfri elektrisk brystpumpe, skal du klipse det fast på slangekoblingen for at holde det af vejen og begrænse støjen fra motorenheden.