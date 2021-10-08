Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
B Line
17" (43,2 cm)
1280 x 1024 (SXGA)
Denne Philips-skærm bruger projiceret, kapacitiv 10-punkts berøringsteknologi til flydende berøringsrespons. Du kan udnytte de nye funktioner fuldt ud i berøringsbaserede programmer, og gøre dine ældre programmer levende igen. Skriv på berøringsskærmen med 10 fingre eller afspil spændende interaktive spil med dine venner. Samarbejd interaktivt med kollegaer i arbejds- eller skolemiljøet og øg din produktivitet og effektivitet.
I mindre optimale omgivelser skal du bruge en skærm, der er designet til at holde til de mængder vandstænk og støv, der forekommer i hverdagen. Ingress Protection (IP)-klassificeringerne, der er fastsat i den internationale standard IEC/EN 60529, bruges til at definere niveauer af forseglingseffektivitet mod indtrængen af fremmedlegemer og fugt i elektriske kabinetter. Denne Philips-skærm overholder den internationale IP-klassificering for vand- og støvmodstand og holder dermed til hverdagens forekomster af vandstænk og støv.
SmartContrast Philips-teknologi, der analyserer det indhold, du får vist, og automatisk justerer farver og styrer baggrundsbelysningens lysstyrke for dynamisk at forbedre kontrasten. På den måde får du den bedste kvalitet digitale billeder og video, samt når du spiller spil med mange mørke nuancer. Hvis du vælger sparetilstand, justeres kontrasten, og baggrundsbelysningen finjusteres, så du får en helt perfekt visning af hverdagens programmer på kontoret og mindre strømforbrug.
4.0
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
KoshNaranek
08/10/2021
United Kingdom
Bekræftet køber
Touch screen monitor
It good screen, colours good, touch screen nice to use, two moans, 1 sound not very good, two the top should have been square not with a angled as you cannot put a web cam on springs off with crocodile clip. Had to make a wooden block to use it
Fordele
Great touch screen
Ulemper
Poor sound.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 222B9T LCD monitor with SmoothTouch
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 222B9T LCD monitor with SmoothTouch
casadelcaffè
28/01/2021
Italia
monitor touch ottimo
Uso il monitor nel mio negozio come punto cassa , per navigare,homebanking.,ottimo lo consiglio anche per produttività.
Fordele
molto reattivo ,fludo bella estetica ,funzionale
Ulemper
molti riflessi in ambienti molto luminoso
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse
Lommemateriale og -tykkelse: nitril (0,15 mm), bomuld (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Se afsnittet "SmoothTouch" i brugervejledningen for yderligere oplysninger om operativsystemernes understøttelse af berøringsfunktion.
NTSC-område baseret på CIE1976
sRGB-område baseret på CIE1931
Hurtig opladning overholder USB BC 1.2 standard
EPEAT-klassificering er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for at se dit lands registreringsstatus.
Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.