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  • Monitor LCD-skærm med SmoothTouch
    Fremragende interaktiv skærm med SmoothTouch
  • Fremragende interaktiv skærm med SmoothTouch
  • Fremragende interaktiv skærm med SmoothTouch
  • Fremragende interaktiv skærm med SmoothTouch
  • Fremragende interaktiv skærm med SmoothTouch
  • Fremragende interaktiv skærm med SmoothTouch
  • Monitor LCD-skærm med SmoothTouch
    Fremragende interaktiv skærm med SmoothTouch
  • Fremragende interaktiv skærm med SmoothTouch
  • Fremragende interaktiv skærm med SmoothTouch
  • Fremragende interaktiv skærm med SmoothTouch
  • Fremragende interaktiv skærm med SmoothTouch
  • Fremragende interaktiv skærm med SmoothTouch

MonitorLCD-skærm med SmoothTouch

222B9T/00

4
| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Fremragende interaktiv skærm med SmoothTouch
En robust, vandtæt og støvtæt berøringsskærm til fleksibel brug overalt med leddelt stativ, der passer til de vinkler, du har brug for. Giver enkel og intuitiv betjening, der øger produktiviteten.
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Fremragende interaktiv skærm med SmoothTouch

  • B Line

  • 22 (21,5" / 54,6 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmoothTouch-skærm til naturlig og flydende berøringsrespons

SmoothTouch-skærm til naturlig og flydende berøringsrespons

Denne Philips-skærm bruger projiceret, kapacitiv 10-punkts berøringsteknologi til flydende berøringsrespons. Du kan udnytte de nye funktioner fuldt ud i berøringsbaserede programmer, og gøre dine ældre programmer levende igen. Skriv på berøringsskærmen med 10 fingre eller afspil spændende interaktive spil med dine venner. Samarbejd interaktivt med kollegaer i arbejds- eller skolemiljøet og øg din produktivitet og effektivitet.

Skærmens front opfylder IP65-forskrifterne for vand- og støvmodstand

Skærmens front opfylder IP65-forskrifterne for vand- og støvmodstand

I mindre optimale omgivelser skal du bruge en skærm, der er designet til at holde til de mængder vandstænk og støv, der forekommer i hverdagen. Ingress Protection (IP)-klassificeringerne, der er fastsat i den internationale standard IEC/EN 60529, bruges til at definere niveauer af forseglingseffektivitet mod indtrængen af fremmedlegemer og fugt i elektriske kabinetter. Denne Philips-skærm overholder den internationale IP-klassificering for vand- og støvmodstand og holder dermed til hverdagens forekomster af vandstænk og støv.

16:9 Full HD-skærm for klare, detaljerede billeder

16:9 Full HD-skærm for klare, detaljerede billeder

Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 x 1080-opløsning. Med Full HD får du knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan forvente et livagtigt billede.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

5
3
2
1

08/10/2021

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Touch screen monitor

It good screen, colours good, touch screen nice to use, two moans, 1 sound not very good, two the top should have been square not with a angled as you cannot put a web cam on springs off with crocodile clip. Had to make a wooden block to use it

Fordele

Great touch screen

Ulemper

Poor sound.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 222B9T LCD monitor with SmoothTouch

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 222B9T LCD monitor with SmoothTouch

28/01/2021

Italia

Italia

monitor touch ottimo

Uso il monitor nel mio negozio come punto cassa , per navigare,homebanking.,ottimo lo consiglio anche per produttività.

Fordele

molto reattivo ,fludo bella estetica ,funzionale

Ulemper

molti riflessi in ambienti molto luminoso

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse

  2. Lommemateriale og -tykkelse: nitril (0,15 mm), bomuld (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

  3. Se afsnittet "SmoothTouch" i brugervejledningen for yderligere oplysninger om operativsystemernes understøttelse af berøringsfunktion.

  4. Hurtig opladning overholder USB BC 1.2 standard

  5. EPEAT-klassificering er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for at se dit lands registreringsstatus.

  6. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.