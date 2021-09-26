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B Line
24 (23,8" / 60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Denne Philips-skærm bruger projiceret, kapacitiv 10-punkts berøringsteknologi til flydende berøringsrespons. Du kan udnytte de nye funktioner fuldt ud i berøringsbaserede programmer, og gøre dine ældre programmer levende igen. Skriv på berøringsskærmen med 10 fingre eller afspil spændende interaktive spil med dine venner. Samarbejd interaktivt med kollegaer i arbejds- eller skolemiljøet og øg din produktivitet og effektivitet.
I mindre optimale omgivelser skal du bruge en skærm, der er designet til at holde til de mængder vandstænk og støv, der forekommer i hverdagen. Ingress Protection (IP)-klassificeringerne, der er fastsat i den internationale standard IEC/EN 60529, bruges til at definere niveauer af forseglingseffektivitet mod indtrængen af fremmedlegemer og fugt i elektriske kabinetter. Denne Philips-skærm overholder den internationale IP-klassificering for vand- og støvmodstand og holder dermed til hverdagens forekomster af vandstænk og støv.
Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 x 1080-opløsning. Med Full HD får du knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan forvente et livagtigt billede.
4.4
ud af 5
12
Anmeldelser
91%
anbefaler dette produkt
lazoon
26/09/2021
United Kingdom
Fantastic Monitor !
great picture and features and the power sensor is a great idea. I wish i had bought 2 while they were still available
Fordele
4 video inputs with sound and a usb 3 Hub built in that you can use for charging and adjustable stand
Ulemper
the sound might not be Hifi but then its primarily a monitor - not a real problem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 252B9 LCD monitor with PowerSensor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 252B9 LCD monitor with PowerSensor
Schneckentöter
27/03/2021
Deutschland
Bekræftet køber
Tolles Bild. Toller Monitor
Super Bild. Toller Monitor. Besonders gut finde ich den Sensor, der erkennt, ob Jemand vor dem Monitor sitz. So geht der Monitor in den Ruhezustand und verbrauch kaum Strom. Das schont auch den Bildschirm und die Elektronic.
Fordele
Besonders gut finde ich den Sensor, der erkennt, ob Jemand vor dem Monitor sitz.
Ulemper
Nicht ganz günstig, aber sein Geld wert!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 252B9 LCD-Monitor mit PowerSensor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 252B9 LCD-Monitor mit PowerSensor
Tsukiyo
13/10/2021
Suisse
Bekræftet køber
Philips et rien d'autre
Je trouve cet écran vraiment génial. Bonne taille. Les matériaux semble solide. On verra à la longue. Le mode Sensor est bien. L'écran est très maniable et ça c'est génial. Il y a les connections qu'il me faut. Pour moi c'est le top. Merci Philips.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273B9 Moniteur LCD avec USB-C
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273B9 Moniteur LCD avec USB-C
"IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.
Lommemateriale og -tykkelse: nitril (0,15 mm), bomuld (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Svartidsværdi svarende til SmartResponse
Se afsnittet "SmoothTouch" i brugervejledningen for yderligere oplysninger om operativsystemernes understøttelse af berøringsfunktion.
Hurtig opladning overholder USB BC 1.2 standard
EPEAT-klassificering er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for at se dit lands registreringsstatus.
Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.