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Udgået
242G5DJEB/00
144 Hz
24" (61 cm)
Du spiller intense konkurrencespil. Du har brug for en skærm uden forsinkelse og med ultrajævne billeder. Denne Philips-skærm gentegner skærmbilledet op til 144 i sekundet, hvilket faktisk er 2,4 gange hurtigere end en standardskærm. En lavere billedhastighed får fjender til at hoppe fra sted til sted på skærmen, og det gør dem vanskeligere at ramme. Med 144 Hz billedhastighed får du de vigtige billeder, der ellers ville mangle, som viser fjendens bevægelser i et ultrajævnt tempo, så du nemt kan nedlægge dem. Med ultralav inputforsinkelse og ingen skærmslitage er denne Philips-skærm din perfekt spilmakker
MHL (Mobile High Definition Link) er en mobil lyd-/videogrænseflade, der kan sluttes direkte til mobiltelefoner og andre bærbare enheder til HD-visning. Et MHL-kabel (ekstraudstyr) giver dig mulighed for blot at tilslutte din MHL-kompatible mobile enhed til denne store Philips MHL-skærm og se dine HD-videoer folde sig ud med fuld digital lyd. Nu kan du ikke kun nyde dine mobile spil, fotos, film, eller andre apps på den store skærm - du kan samtidig oplade din mobile enhed, så du aldrig løber tør for strøm halvvejs.
Den nye Philips-spilleskærm har hurtig OSD-adgang, der er finjusteret til spillere og giver dig flere muligheder. "FPS-tilstand" (førstepersonsskydespil) forbedrer de mørke temaer i spil, så du kan se skjulte genstande i mørke områder. "Løb-tilstand" tilpasser skærmen til den hurtigste reaktionstid og har høj farvegengivelse sammen med billedjusteringer. "RTS-tilstand" (Real time strategy) har en særlig SmartFrame-tilstand, som gør det muligt at fremhæve særlige områder og justere størrelse og billede. Gamer 1 (Spiller 1) og Gamer 2 (Spiller 2) gør det muligt at gemme brugerdefinerede indstillinger til forskellige spil, så du får den bedst mulige ydeevne.
3.7
ud af 5
3
Anmeldelser
Zirkonis
22/08/2013
Deutschland
Ein Must-Have für jeden Gamer!
Als ich das erste mal das Paket geöffnet habe dachte ich mir das der Aufbau dieses Gerätes mich aufhalten werde, doch nach genauerem hinschauen und probieren war es so simpel wie nie zuvor. Der Monitor wird einfach am Ständer eingeknippst und schon kann es losgehen!. Was mir sofort ins Auge gestochen ist sind die Fantastischen Farben die dieses Gerät ausstrahlt! Perfekte einstellung zum erststart (man kann sein Profil allerdings verändern wenn man nicht zufrieden ist und unter User 1 oder 2 Speichern). Was ich auch sehr gelungen finde sind die Optionen die man per SmartKeypad benutzen kann, zum ersten wäre damit die Menüführung die damit nicht leichter sein kann! und zum zweiten wären da die verschiedenen Optionen wie z.B der FPS Modus für den Monitor, er erhellt das ganze schwarze auf (was bei Battlefield so manchen Vorteil erschaffen hat), bei Rennspielen wird die ms angehoben! einfach toll. Zum Design gibt es zu sagen das es ganz schlicht ist und nicht wirklich was besonderes. Das tolle aber ist das man den Monitor höhenverstellen kann, seitlich bis zu 90 Grad drehen kann, und ein bissel nach vorne und nach hinten neigen kann, so ist für jeden die richtige größe Individuell einstellbar. Fazit: Wenn ihr ein guten Monitor für eure Games wollt (der Phillips 242G ist extra für Gamer) dann solltet ihr ihn sofort holen, ich bin sicher ihr werdet nicht enttäuscht sein über das Produkt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 242G5DJEB LCD-Monitor mit SmartImage Game
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 242G5DJEB LCD-Monitor mit SmartImage Game
Andreadeluxe
15/09/2013
United Kingdom
Good gaming monitor but....
I tried 3 monitors before writing this review and 3 all have the same problem. and 'impossible to use the smart response with the refresh set to 144Hz. when you try to activate one of the 3 speed of smart response the monitor starts to flicker for me its a firmware bug.... waiting philips to solve the problem with a firmware upgrade
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 242G5DJEB LCD monitor with SmartImage Game
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 242G5DJEB LCD monitor with SmartImage Game
mrj007
29/07/2013
United Kingdom
display port not at 120hz
Display port can not set to 120hz . Nadia GeForce GTX 680 graphics card.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 242G5DJEB LCD monitor with SmartImage Game
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 242G5DJEB LCD monitor with SmartImage Game
Denne Philips-skærm kan nå op på 144 Hz opdateringshastigheder med dens Dual-link DVI-stik og DisplayPort-stik. Kontrollér, at dit grafikkort kan håndtere 144 Hz opdateringshastigheder og er opdateret med den nyeste driver.
For eventuelle spørgsmål, der er relateret til 144 Hz ydeevne, bedes du henvende dig direkte til kortleverandøren.
Kræver en MHL-certificeret mobilenhed (ekstraudstyr) og MHL-kabel (medfølger ikke). Spørg din leverandør af MHL-enheder om kompatibilitet.
Standby/sluk energibesparende funktion for ErP gælder ikke for MHL-opladningsfunktionaliteten
Denne Philips skærm er MHL-certificeret. Hvis MHL-enheden ikke forbindes eller fungerer korrekt, skal du dog tjekke ofte stillede spørgsmål for din MHL-enhed eller henvende dig til forhandleren for at få hjælp. Producenten af din MHL-enhed har muligvis en politik om, at du skal købe deres mærke MHL-kabel eller -adapter, for at enheden kan fungere