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LCD-skærm

245E1S/00

4.1
| (28) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produkt
Intet mindre end fantastisk
24” E-Line-skærmen har fantastisk grafik og et elegant design og er et stilfuldt element på dit arbejdsbord. Oplev krystalklar Quad HD-grafik og actionbilleder med jævne bevægelser med AMD FreeSync-teknologi.
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Intet mindre end fantastisk

  • E Line

  • 24 (23,8" / 60,5 cm diag.)

  • 2560 x 1440 (QHD)

IPS LED-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver

IPS LED-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver

IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel. I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så de ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.

Krystalklare billeder med Quad HD 2560 x 1440 pixel

Krystalklare billeder med Quad HD 2560 x 1440 pixel

Disse nye Philips-skærme leverer krystalklare Quad HD-billeder i 2560 x 1440 eller 2560 x 1080 pixel. Ved at udnytte højtydende paneler med høj pixeltæthed, der understøttes af kilder med stor båndbredde, vil disse nye skærme gøre dine billeder og din grafik levende. Uanset om du er en krævende professionel bruger, der har brug for meget detaljerede oplysninger til CAD-CAM-løsninger, om du bruger grafiske 3D-programmer, eller om du er en økonomisk troldmand, der arbejder med kæmpestore regneark, så giver Philips-skærmene dig krystalklare billeder.

Farver i ultrabredde – en bredere vifte af farver skaber et livfuldt billede

Farver i ultrabredde – en bredere vifte af farver skaber et livfuldt billede

Teknologien til farver i ultrabredde giver et langt større farvespektrum og et mere klart billede. Den bredere farveskala med farver i ultrabredde giver mere naturligt udseende grønne, levende røde og dybere blå farver. Gør medieunderholdning, billeder og selv produktiviteten mere livagtig med levende farver fra teknologien til farver i ultrabredde.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

28

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produkt

21/12/2022

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Monitor!

Excellent monitor. sharp details and great colors. i use it for programming

Fordele

sharp, non exhausting, vivid colors

Ulemper

fixed stand with no height adjustment

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 275E1S LCD monitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 275E1S LCD monitor

02/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

A very impressive, cheap 1440p monitor

Great colors,excellent sharpness and contrast for an IPS panel. 2k resolution at 24" size produces razor-sharp images (can even be fine-tuned to some degree). I have seen two monitors of this type, neither suffers from excessive backlight bleed or uneven white/black levels (which are mentioned in other reviews). Perfect for office use. Given that Freesync is supported and variable refresh also works in G-sync compatible mode, this display can provide a pleasant gaming experience as well (not at e-sports level, of course. IPS response times pretty much rule that out.) OSD controls are sensible, buttons are physical (though they are under the bezel, not frontal).

Fordele

Colors,sharpness,contrast, Freesync support, (unofficial) G-Sync compatibility

Ulemper

Non-VESA stand, no pivot (tilt-only). Default font size might be too small in Windows (125% is much better). Connectors at the rear face backward not down, this may not permit pushing the monitor against a wall (calls for HDMI/DP/power L-type cables)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 245E1S LCD monitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 245E1S LCD monitor

16/01/2024

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Gut geeignet für z.B. Hobbyfotografen - die Farbdarstellung ist schon ab Werk befriedigend. Für 160 € ein Schnäppchen.

Fordele

Preis,

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 245E1S LCD-Monitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 245E1S LCD-Monitor

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. "IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.

  2. Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse

  3. Den maksimale opløsning opnås med enten HDMI-indgang eller DP-indgang.

  4. NTSC-område baseret på CIE1976

  5. sRGB-område baseret på CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. AMD, AMS Arrow-logoet, AMD FreeSync™ og kombinationer heraf er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavne i denne publikation er kun til orientering og kan være varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.

  7. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.