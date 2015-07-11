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Udgået

LCD-skærm med SmartControl Lite

246V5LAB/00

5

| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Nyd fremragende LED-billeder i levende farver

Nyd levende LED-billeder med denne flotte skærm i skinnende design. Med stereohøjttalere og SmartControl Lite. Et rigtig godt valg!

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med stereohøjttalere

Nyd fremragende LED-billeder i levende farver

  • V-line

  • 24" (61 cm)

Nem justering af skærmydeevne med SmartControl Lite

SmartControl Lite er næste generation inden for skærmstyringssoftware med 3D-ikonbaseret brugergrænseflade. Det giver brugeren mulighed for at finjustere de fleste parametre for skærmen som f.eks. farver, lysstyrke, skærmkalibrering, multimedier, id-administration osv. ved brug af musen.

16:9 Full HD-skærm for klare, detaljerede billeder

Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 x 1080-opløsning. Med Full HD får du knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan forvente et livagtigt billede.

LED-teknologi med levende farver

Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

11/07/2015

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

The monitor is easy to setup and provides clear and sharp images.

overall impression is one of pleasing display and very adaptable for most purposes. Clean line design which goes with most surroundings.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite

11/07/2015

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

The monitor is easy to setup and provides clear and sharp images.

overall impression is one of pleasing display and very adaptable for most purposes. Clean line design which goes with most surroundings.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite

06/05/2014

United Kingdom

United Kingdom

perfect

thank you very much philips for gave us this perfect product

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite

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