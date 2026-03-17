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24E1N1100A/01
1000 Series
24 (23,8" / 60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Du spiller intense, konkurrencebaserede spil. Du har brug for en skærm uden forsinkelse og med ultrajævne billeder. Denne Philips-skærm opfrisker skærmbilledet op til 120 i sekundet, hvilket faktisk er væsentlig hurtigere end en standardskærm. En lavere billedhastighed får fjender til at hoppe fra sted til sted på skærmen, og det gør dem vanskeligere at ramme. Med 120 Hz billedhastighed får du de vigtige billeder, der ellers ville mangle, som viser fjendens bevægelser i et ultrajævnt tempo, så du nemt kan nedlægge dem. Med ultralav inputforsinkelse og ingen skærmslitage er denne Philips-skærm din perfekte spilmakker.
IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel. I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så de ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.
Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 x 1080-opløsning. Med Full HD får du knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan forvente et livagtigt billede.
4.1
ud af 5
36
Anmeldelser
Vonster
17/03/2026
United Kingdom
Bekræftet køber
A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer
Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
dsghgm
09/03/2026
United Kingdom
Bekræftet køber
Excellent!
Excellent quality monitor and good value for money.
Fordele
Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.
Ulemper
Case is a bit flimsy, but no issues so far.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Softbard
05/02/2026
United Kingdom
This review is for the 24E 1N 1200A bought from Currys in Newbury UK. The picture is very sharp, and fills the screen after a few seconds of oversize.
Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
DCI-P3-dækning baseret på CIE1976, sRGB-område baseret på CIE1931, NTSC-område og Adobe RGB-område baseret på CIE1976.
For at få den bedste udgangsydeevne skal du altid sikre dig, at dit grafikkort kan opnå den maksimale opløsning og opdateringshastighed for denne Philips-skærm.
Svartidsværdi svarende til SmartResponse
MPRT justerer lysstyrken for at reducere slør, så lysstyrken kan ikke justeres, mens MPRT er slået til. For at reducere slørede bevægelser vil LED-baggrundsbelysningen udsende lysimpulser synkront med skærmopdateringen, hvilket kan medføre mærkbar ændring af lysstyrken.
MPRT er en spiloptimeret tilstand. Hvis MPRT aktiveres, kan det medføre tydelig flimren på skærmen. Det anbefales at deaktivere tilstanden, når du ikke bruger spilfunktionen.
Produkter og tilbehør, der er angivet i denne folder, kan variere fra land til land og fra region til region.
Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.