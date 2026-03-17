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  • Monitor Full HD LCD-skærm
    Arbejd med stil
  • Arbejd med stil
  • Arbejd med stil
  • Arbejd med stil
  • Arbejd med stil
  • Arbejd med stil
  • Arbejd med stil

MonitorFull HD LCD-skærm

24E1N1100A/01

4.1
| (36) Anmeldelser
Arbejd med stil
Oplev produktivitet i Full HD. Denne skærm er udstyret med det vigtige til arbejdspladsen, f.eks. LowBlue-tilstand for at beskytte øjnene, IPS LED Wide-teknologi for at få billeder i høj kvalitet og 1 ms MPRT til skarpe billeder.
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Arbejd med stil

  • 1000 Series

  • 24 (23,8" / 60,5 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

120Hz opdateringshastigheder til ultraklare, strålende billeder

120Hz opdateringshastigheder til ultraklare, strålende billeder

Du spiller intense, konkurrencebaserede spil. Du har brug for en skærm uden forsinkelse og med ultrajævne billeder. Denne Philips-skærm opfrisker skærmbilledet op til 120 i sekundet, hvilket faktisk er væsentlig hurtigere end en standardskærm. En lavere billedhastighed får fjender til at hoppe fra sted til sted på skærmen, og det gør dem vanskeligere at ramme. Med 120 Hz billedhastighed får du de vigtige billeder, der ellers ville mangle, som viser fjendens bevægelser i et ultrajævnt tempo, så du nemt kan nedlægge dem. Med ultralav inputforsinkelse og ingen skærmslitage er denne Philips-skærm din perfekte spilmakker.

IPS LED-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver

IPS LED-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver

IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel. I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så de ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.

16:9 Full HD-skærm for klare, detaljerede billeder

16:9 Full HD-skærm for klare, detaljerede billeder

Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 x 1080-opløsning. Med Full HD får du knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan forvente et livagtigt billede.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

36

Anmeldelser

17/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

09/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Excellent!

Excellent quality monitor and good value for money.

Fordele

Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.

Ulemper

Case is a bit flimsy, but no issues so far.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

05/02/2026

United Kingdom

United Kingdom

This review is for the 24E 1N 1200A bought from Currys in Newbury UK. The picture is very sharp, and fills the screen after a few seconds of oversize.

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

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Ansvarsfraskrivelser

  1. DCI-P3-dækning baseret på CIE1976, sRGB-område baseret på CIE1931, NTSC-område og Adobe RGB-område baseret på CIE1976.

  2. For at få den bedste udgangsydeevne skal du altid sikre dig, at dit grafikkort kan opnå den maksimale opløsning og opdateringshastighed for denne Philips-skærm.

  3. Svartidsværdi svarende til SmartResponse

  4. MPRT justerer lysstyrken for at reducere slør, så lysstyrken kan ikke justeres, mens MPRT er slået til. For at reducere slørede bevægelser vil LED-baggrundsbelysningen udsende lysimpulser synkront med skærmopdateringen, hvilket kan medføre mærkbar ændring af lysstyrken.

  5. MPRT er en spiloptimeret tilstand. Hvis MPRT aktiveres, kan det medføre tydelig flimren på skærmen. Det anbefales at deaktivere tilstanden, når du ikke bruger spilfunktionen.

  6. Produkter og tilbehør, der er angivet i denne folder, kan variere fra land til land og fra region til region.

  7. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.