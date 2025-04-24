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24M1N3200ZS/00
Evnia 3000
24 (23,8" / 60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Spil bør ikke være et valg mellem en hakkende oplevelse eller ødelagte billeder. AMD FreeSync™ Premium giver seriøse gamere en flydende, problemfri spiloplevelse med maksimal ydeevne. Der er ingen kompromiser, spil sikkert med en høj opdateringshastighed, kompensation for lav billedhastighed og lav ventetid.
Du spiller intense, konkurrencebaserede spil. Du har brug for en skærm uden forsinkelse og med ultrajævne billeder. Denne Philips-skærm opfrisker skærmbilledet op til 165 gange i sekundet, hvilket faktisk er væsentligt hurtigere end en standardskærm. En lavere billedhastighed får fjender til at hoppe fra sted til sted på skærmen, og det gør dem vanskeligere at ramme. Med 165 Hz billedhastighed får du de vigtige billeder, der ellers ville mangle, som viser fjendens bevægelser i et ultrajævnt tempo, så du nemt kan nedlægge dem. Med ultralav inputforsinkelse og ingen skærmslitage er denne Philips-skærm din perfekte spilmakker
MPRT (Motion Picture Response Time) er en mere intuitiv måde til at beskrive svartiden, som direkte refererer varigheden fra registreringen af sløret støj til rene og klare billeder. Gamingskærmen fra Philips med 1 ms MPRT eliminerer effektivt udtværing og slørede bevægelser og leverer skarp og præcis grafik for at forbedre spilleoplevelsen. Bedste valg til afspilning af spændende og rykfølsomme spil.
4.3
ud af 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Eduard567
24/04/2025
Suisse
Farben sehr Schön.
Super für den Preis Perfekt!!! Die Fraben sind sehr schön und in Spielen sieht es unglaublich aus für den Preis. +165 Hz +Schöne Farben +Elegant +Displayport -Man könnte im Lieferumfang sagen welche version das Displa port kabel hat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD Gaming-Monitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD Gaming-Monitor
GeoV
05/02/2024
Nederland
Bekræftet køber
Fijn tweede beeldscherm bij mijn Macbook Air
Fijn tweede beeldscherm bij een laptop, en zeker als games-monitor. Mooi beeld en goed contrast. Ben er blij mee. Bij gewoon computer gebruik is de tekst iets minder van kwaliteit als een Mac beeldscherm, maar zeker geen dealbreaker.
Fordele
Mooie films- of games monitor, werkt goed samen als uitgebreid beeldscherm bij Macbook Air
Ulemper
Tekst is wat minder van kwaliteit (vergeleken met de Macbook)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD-gamemonitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD-gamemonitor
SaLGaL78
29/12/2023
Italia
Philips medarbejder
Bekræftet køber
Buon FHD
[Employee of philipsglobal] Caratteristiche pannello ottime per lavoro d'ufficio e progettazione CAD. Si lavora bene anche in grafica e modellazione 3D. pLe prestazioni sono buone anche per gaming saltuario. La mancanza di speeker e l'impossibilità della regolazione in altezza si risente, però in rapporto al costo ci si adatta; buona la dotazione presente nella confezione. Rapporto Prezzo/Qualità buono.
Fordele
Qualità del pannello e materiali, dotazione a corredo.
Ulemper
Regolazione solo inclinazione pannello, mancanza di speeker
Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 27M1N3200ZS Monitor da gaming Full HD
Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 27M1N3200ZS Monitor da gaming Full HD
"IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.
NTSC-område baseret på CIE1976
sRGB-område baseret på CIE1931
Adobe RGB-dækning baseret på CIE1976
Den maksimale opløsning opnås med enten HDMI-indgang eller DP-indgang.
For at få den bedste udgangsydeevne skal du altid sikre dig, at dit grafikkort kan opnå den maksimale opløsning og opdateringshastighed for denne Philips-skærm.
Svartidsværdi svarende til SmartResponse
MPRT justerer lysstyrken for at reducere slør, så lysstyrken kan ikke justeres, mens MPRT er slået til. For at reducere slørede bevægelser vil LED-baggrundsbelysningen udsende lysimpulser synkront med skærmopdateringen, hvilket kan medføre mærkbar ændring af lysstyrken.
MPRT er en spiloptimeret tilstand. Hvis MPRT aktiveres, kan det medføre tydelig flimren på skærmen. Det anbefales at deaktivere tilstanden, når du ikke bruger spilfunktionen.
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. AMD, AMS Arrow-logoet, AMD FreeSync™ og kombinationer heraf er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavne i denne publikation er kun til orientering og kan være varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.
Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.