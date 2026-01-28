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24M2N3200NF/00
Evnia 3000
24 (23,8" / 60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Du spiller intense, konkurrencebaserede spil. Du har brug for en skærm uden forsinkelse og med ultrajævne billeder. Denne Philips-skærm gentegner skærmbilledet op til 144 i sekundet, hvilket faktisk er 2,4 gange hurtigere end en standardskærm. En lavere billedhastighed får fjender til at hoppe fra sted til sted på skærmen, og det gør dem vanskeligere at ramme. Med 144 Hz billedhastighed får du de vigtige billeder, der ellers ville mangle, som viser fjendens bevægelser i et ultrajævnt tempo, så du nemt kan nedlægge dem. Med ultralav inputforsinkelse og ingen skærmslitage er denne Philips-skærm din perfekte spilmakker.
Indgangsforsinkelsen er den tid, som forløber mellem udførelsen af en handling med tilsluttede enheder og det at se resultatet på skærmen. Lav indgangsforsinkelse reducerer tidsforsinkelsen mellem indtastningen af en kommando fra enhederne til skærmen og giver særligt forbedret afspilning af videospil, der er følsomme over for ryk, hvilket især er vigtigt for dem, som spiller hurtige og konkurrencebaserede spil.
Philips Evnia med 0,5 ms Smart MBR eliminerer effektivt udtværing og slørede bevægelser og giver skarp og præcis grafik for at forbedre gamingoplevelsen. Hurtige actionscener og dramatiske overgange gengives jævnt. Det oplagte valg til afspilning af spændende og rykfølsomme spil.
4.3
ud af 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Maxbite
28/01/2026
United Kingdom
Bekræftet køber
Bring your games to life!
Out of the box excellence! easy to setup and a quality you'd expect from Philips. Bring your games to life!
Fordele
Great colour balance and very responsive
Ulemper
No USB C cable inncluded
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200AM Full HD gaming monitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200AM Full HD gaming monitor
Ocelot4354
29/07/2025
United Kingdom
Excellent Full HD monitor for productivty and gami
I am using it for both coding and 1080p gaming on a VESA mount. Assembly was easy andthe standard screws that came with my VESA arm worked out of the box. The monitor is very light, especially compared to old VGA/DVI screens with LED technology, which is good for a desk-based arm-mounted setup. Both linux (Debian 13) and Windows (11 pro) recognised the screen hooked with the provided display port cable and allowed to set resolution and frequency up to the maximum (1920x1080px @180Hz). Display-port (Linux and Windows) and HDMI connection (Windows) also allowed to initialise HDR correctly, resulting in the maximum video quality being reached with little tinkering.
Fordele
Price point, IPS panel, monitor's lightweight, supports VESA mount, plently of I/O options, 144Hz refresh rate
Ulemper
The bottom bezel is slightly too high and catches a ton of dust.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD gaming monitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD gaming monitor
jxta
23/09/2025
Portugal
o producto tem uma boa gama de cores
atendeu todas as minhas necessidades por um preço bom, boa gama de cores para os meus trabalhos, recomendo
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Monitor de gaming Full HD
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Monitor de gaming Full HD
For at få den bedste udgangsydeevne skal du altid sikre dig, at dit grafikkort kan opnå den maksimale opløsning og opdateringshastighed for denne Philips-skærm.
Svartidsværdi svarende til SmartResponse
Adobe RGB og DCI-P3-dækning baseret på CIE1976, sRGB-område baseret på CIE1931, NTSC-område baseret på CIE1976.
Smart MBR justerer lysstyrken for at reducere slør, så lysstyrken kan ikke justeres, mens Smart MBR er aktiveret. For at reducere slørede bevægelser vil LED-baggrundsbelysningen udsende lysimpulser synkront med skærmopdateringen, hvilket kan medføre mærkbar ændring af lysstyrken.
Smart MBR er en gamingoptimeret tilstand. Hvis Smart MBR aktiveres, kan det medføre tydelig flimren på skærmen. Det anbefales at deaktivere tilstanden, når du ikke bruger gamingfunktionen.
Denne skærm har fokus på bæredygtighed: Skærmens kabinet består af 85 % genbrugsplast.
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. AMD, AMS Arrow-logoet, AMD FreeSync™ og kombinationer heraf er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavne i denne publikation er kun til orientering og kan være varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.
Understøttet NVIDIA® G-SYNC®-grænseflade: DisplayPort
Sørg for at opdatere NVIDIA® G-SYNC®-driveren til den nyeste version. Få flere oplysninger på NVIDIA's websted: https://www.nvidia.com/
Sørg for, at dit grafikkort understøtter NVIDIA® G-SYNC®
Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.
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