ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Energy Label Europe E
    Udvid din gaminghorisont
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Udvid din gaminghorisont
  • Udvid din gaminghorisont
  • Udvid din gaminghorisont
  • Udvid din gaminghorisont
  • Udvid din gaminghorisont
  • Udvid din gaminghorisont
  • Udvid din gaminghorisont
  • Udvid din gaminghorisont
  • Energy Label Europe E
    Udvid din gaminghorisont
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Udvid din gaminghorisont
  • Udvid din gaminghorisont
  • Udvid din gaminghorisont
  • Udvid din gaminghorisont
  • Udvid din gaminghorisont
  • Udvid din gaminghorisont
  • Udvid din gaminghorisont
  • Udvid din gaminghorisont

Evnia Gaming MonitorFull HD LCD-spilskærm

25M2N3200W/01

4
| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt
Udvid din gaminghorisont
Vi går op i "smuk" hastighed. Denne skærm har en opdateringshastighed på 240Hz og en 16:9 Full HD-skærm, så du kan spille i realtid med skarpe og detaljerede billeder.
Se alle fordele

Udvid din gaminghorisont

  • Evnia 3000

  • 25 (24,5"/62,2 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ultrahurtig 240 Hz opdateringshastighed til spil næsten uden forsinkelse

Ultrahurtig 240 Hz opdateringshastighed til spil næsten uden forsinkelse

Mens du spiller de mest intense og medrivende actionprægede spil, forbedrer den ultrahurtige 240 Hz opdateringshastighed en ultrajævn, forsinkelsesfri spiloplevelse. Denne Philips-skærm opdaterer skærmbilledet op til 240 gange i sekundet, hvilket er væsentligt hurtigere end en standardskærm. 240 Hz er især til tempofyldte spil som FPS og racerspil og giver en overlegen grafik i bevægelse og klarhed. Med en Philips 240 Hz skærm er actionsekvenser i gameplayet uden vibrationer og ekko. Du vil opleve mere fordybelse og føle dig som en del af spillet.

0,5 ms ultrahurtig hastighed giver skarpe billeder og uafbrudt gameplay

0,5 ms ultrahurtig hastighed giver skarpe billeder og uafbrudt gameplay

Philips Evnia med 0,5 ms Smart MBR eliminerer effektivt udtværing og slørede bevægelser og giver skarp og præcis grafik for at forbedre gamingoplevelsen. Hurtige actionscener og dramatiske overgange gengives jævnt. Det oplagte valg til afspilning af spændende og rykfølsomme spil.

Lav indgangsforsinkelse reducerer tidsforsinkelsen mellem enheder forbundet til skærmen

Lav indgangsforsinkelse reducerer tidsforsinkelsen mellem enheder forbundet til skærmen

Indgangsforsinkelsen er den tid, som forløber mellem udførelsen af en handling med tilsluttede enheder og det at se resultatet på skærmen. Lav indgangsforsinkelse reducerer tidsforsinkelsen mellem indtastningen af en kommando fra enhederne til skærmen og giver særligt forbedret afspilning af videospil, der er følsomme over for ryk, hvilket især er vigtigt for dem, som spiller hurtige og konkurrencebaserede spil.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

5
3
2
1

28/10/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great budget gaming monitor!

Fast VA panel with 240hz. My model was able to be oc'ed to 245hz without frameskipping. No problem with bad ghosting (for VA - it is a great result) during gaming or scrolling.

Fordele

Fast VA, Headphone holder, not perfect but good contrast and colors out of the box, can be enhanced with some tweaking.

Ulemper

No saturation option to change in the monitor's menu. No option to move or choose a form of the crosshair in the monitor's menu (default form is too big and closes too many picture)..

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. For at få den bedste udgangsydeevne skal du altid sikre dig, at dit grafikkort kan opnå den maksimale opløsning og opdateringshastighed for denne Philips-skærm.

  2. Svartidsværdi svarende til SmartResponse

  3. Smart MBR justerer lysstyrken for at reducere slør, så lysstyrken kan ikke justeres, mens Smart MBR er aktiveret. For at reducere slørede bevægelser vil LED-baggrundsbelysningen udsende lysimpulser synkront med skærmopdateringen, hvilket kan medføre mærkbar ændring af lysstyrken.

  4. Smart MBR er en gamingoptimeret tilstand. Hvis Smart MBR aktiveres, kan det medføre tydelig flimren på skærmen. Det anbefales at deaktivere tilstanden, når du ikke bruger gamingfunktionen.

  5. NTSC-område baseret på CIE1976

  6. sRGB-område baseret på CIE1931

  7. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.