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  • Din ultimative gamingoplevelse
  • Din ultimative gamingoplevelse
  • Din ultimative gamingoplevelse
  • Din ultimative gamingoplevelse
  • Din ultimative gamingoplevelse
  • Din ultimative gamingoplevelse
  • Din ultimative gamingoplevelse
  • Din ultimative gamingoplevelse
  • Energy Label Europe E
    Din ultimative gamingoplevelse
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  • Din ultimative gamingoplevelse
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  • Din ultimative gamingoplevelse
  • Din ultimative gamingoplevelse
  • Din ultimative gamingoplevelse

Evnia Gaming MonitorFull HD LCD-spilskærm

25M2N5200P/00

Din ultimative gamingoplevelse
En gamingskærm, der har det bedste fra begge verdener. Med SmartContrast, sammen med kombinationen af AMD FreeSync Premium-teknologi og en opdateringshastighed på 280 Hz, giver dette produkt flydende gaming uden forsinkelse og uden at gå på kompromis med billedkvaliteten.
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Din ultimative gamingoplevelse

  • Evnia 5000

  • 25 (24,5"/62,2 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium; problemfri, hakkefri og flydende spil

AMD FreeSync™ Premium; problemfri, hakkefri og flydende spil

Spil bør ikke være et valg mellem en hakkende oplevelse eller ødelagte billeder. AMD FreeSync™ Premium giver seriøse gamere en flydende, problemfri spiloplevelse med maksimal ydeevne. Der er ingen kompromiser, spil sikkert med en høj opdateringshastighed, kompensation for lav billedhastighed og lav ventetid.

Ekstrem høj opdateringshastighed på 280 Hz giver glidende gameplay

Ekstrem høj opdateringshastighed på 280 Hz giver glidende gameplay

Philips Evnias 280 Hz skærm tager din gamingoplevelse til nye højder. Den lave input-lag kombineret med teknologi med variabel opdateringshastighed giver dig en intens gamingoplevelse. Desuden giver vores vidvinkelpanel med høj opløsning en realistisk gamingoplevelse med uovertruffen farvenøjagtighed. Fokuser på det, der betyder noget, da en justerbar stander, giver den komfort, du fortjener, og flimmerfri visning giver en behagelig visning, så du kan fortsætte med at spille uden at skulle bekymre dig om dit helbred.

Lav indgangsforsinkelse reducerer tidsforsinkelsen mellem enheder forbundet til skærmen

Lav indgangsforsinkelse reducerer tidsforsinkelsen mellem enheder forbundet til skærmen

Indgangsforsinkelsen er den tid, som forløber mellem udførelsen af en handling med tilsluttede enheder og det at se resultatet på skærmen. Lav indgangsforsinkelse reducerer tidsforsinkelsen mellem indtastningen af en kommando fra enhederne til skærmen og giver særligt forbedret afspilning af videospil, der er følsomme over for ryk, hvilket især er vigtigt for dem, som spiller hurtige og konkurrencebaserede spil.

Tekniske specifikationer

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. "IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.

  2. Den maksimale opløsning fungerer kun til DP-input.

  3. For at få den bedste udgangsydeevne skal du altid sikre dig, at dit grafikkort kan opnå den maksimale opløsning og opdateringshastighed for denne Philips-skærm.

  4. Svartidsværdi svarende til SmartResponse

  5. Smart MBR justerer lysstyrken for at reducere slør, så lysstyrken kan ikke justeres, mens Smart MBR er aktiveret. For at reducere slørede bevægelser vil LED-baggrundsbelysningen udsende lysimpulser synkront med skærmopdateringen, hvilket kan medføre mærkbar ændring af lysstyrken

  6. Smart MBR er en gamingoptimeret tilstand. Hvis Smart MBR aktiveres, kan det medføre tydelig flimren på skærmen. Det anbefales at deaktivere tilstanden, når du ikke bruger gamingfunktionen.

  7. Adobe RGB og DCI-P3-dækning baseret på CIE1976, sRGB-område baseret på CIE1931, NTSC-område baseret på CIE1976.

  8. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. AMD, AMS Arrow-logoet, AMD FreeSync™ og kombinationer heraf er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavne i denne publikation er kun til orientering og kan være varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.

  9. Understøttet NVIDIA® G-SYNC®-grænseflade: DisplayPort

  10. Sørg for at opdatere NVIDIA® G-SYNC®-driveren til den nyeste version. Få flere oplysninger på NVIDIA's websted: https://www.nvidia.com/

  11. Sørg for, at dit grafikkort understøtter NVIDIA® G-SYNC®

  12. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.