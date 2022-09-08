Ekstrem høj opdateringshastighed på 280 Hz giver glidende gameplay

Philips Evnias 280 Hz skærm tager din gamingoplevelse til nye højder. Den lave input-lag kombineret med teknologi med variabel opdateringshastighed giver dig en intens gamingoplevelse. Desuden giver vores vidvinkelpanel med høj opløsning en realistisk gamingoplevelse med uovertruffen farvenøjagtighed. Fokuser på det, der betyder noget, da en justerbar stander, giver den komfort, du fortjener, og flimmerfri visning giver en behagelig visning, så du kan fortsætte med at spille uden at skulle bekymre dig om dit helbred.