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MonitorLCD-skærm med USB-C-dock

276B1/00

3.8
| (106) Anmeldelser

1 pris

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Denne Philips-skærm har en 90 W strømforsyning og en enkel dockingløsning til bærbare computere. Se QHD-billeder, genoplad en bærbar computer og Ethernet - alt sammen på samme tid med et enkelt USB-C-kabel. Øjenkomfort med TUV-certificering for at reducere træthed i øjnene.
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med USB-dock

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  • B Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 2560 x 1440 (QHD)

USB-C giver mulighed for opladning af bærbare computere direkte fra en skærm

USB-C giver mulighed for opladning af bærbare computere direkte fra en skærm

Denne Philips-skærm har en indbygget USB type C dockingstation med strømforsyning. Med intelligent og fleksibel strømstyring kan du oplade din kompatible* bærbare computer direkte. Det slanke og vendbare USB-C-stik giver mulighed for nem docking med ét kabel. Gør det hele mere enkelt ved at slutte alle dine eksterne enheder såsom tastatur, mus og et RJ-45 Ethernet-kabel til skærmens dockingstation. Du kan se video i høj opløsning og overføre data med superhøj hastighed, mens du tænder for og genoplader den bærbare pc samtidigt.

Krystalklare billeder med Quad HD 2560 x 1440 pixel

Krystalklare billeder med Quad HD 2560 x 1440 pixel

Disse nye Philips-skærme leverer krystalklare Quad HD-billeder i 2560 x 1440 eller 2560 x 1080 pixel. Ved at udnytte højtydende paneler med høj pixeltæthed, der understøttes af kilder med stor båndbredde som f.eks. USB-C, DisplayPort og HDMI, vil disse nye skærme gøre dine billeder og din grafik levende. Uanset om du er en krævende professionel bruger, der har brug for meget detaljerede oplysninger til CAD-CAM-løsninger, om du bruger grafiske 3D-, eller om du er en økonomisk troldmand, der arbejder med kæmpestore regneark, så giver Philips-skærmene dig krystalklare billeder.

TÜV Eye Comfort certificeret for at reducere træthed i øjnene

TÜV Eye Comfort certificeret for at reducere træthed i øjnene

Philips-skærmen overholder TÜV Rheinland Eye Comfort-standarden for at forhindre belastning af øjnene på grund af langvarig computerbrug. Med TÜV Eye Comfort-certificering sikrer Philips-skærme flimmerfri, lav blå tilstand, ingen forstyrrende refleksioner, bred betragtningsvinkel og mindre reduktion af billedkvalitet fra forskellige vinkler og ergonomisk stativdesign for at give den ideelle visningsoplevelse. Hold øjnene sunde, og øg produktiviteten.

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Award image AWARD-7185186

Anmeldelser

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3.8

ud af 5

106

Anmeldelser

24/06/2021

Norge

Norge

Finnes ingen konkurranse på markedet. Best!

Denne skjermen lovet meg å bare ende opp med å stikke 1 USB-C kabel fra laptopen og det var it. Og med en knapp kan man bytte over til stasjonær på samme pulten. Til og med ha de i hvert sitt vindu. Det stemte 100%. Den lader til og med min HP ZenBook over samme USB-C uten noe sutring om for lite strøm. Vanvittig framerate så helt magisk til spill. Spesielt bilspill og scifi-spill nyter bra av bred horisont. Har oppgradert til storebroren 499P, og selv om den er enda bredere så var det plutselig en del spill som ikke var kompatible i fullskjerm mer (Asphalt-9!)

Fordele

Alt-i-ett løsning som også yter vanvittig bra i spill med høy framerate

Ulemper

Noen få ganger henger KVM-auto funksjonen seg så man må slå den av og på

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 346B1C Buet UltraWide LCD-skjerm med USB-C

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 346B1C Buet UltraWide LCD-skjerm med USB-C

01/11/2020

Sverige

Sverige

Fantastic utility and value for money

Awesome field of view. Resolution and sharpness is fine, this screen is huge! USB-C hub works great using either a stationary computer or a laptop.

Fordele

Super-wide. Hub works great.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 346B1C Svängd UltraWide LCD-skärm med USB-C

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 346B1C Svängd UltraWide LCD-skärm med USB-C

28/06/2017

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Denna produkt är extrem i sen enkelhet

Fidilio B1 ett kraftpaket som leverera 5:1 ljud i extremt stort format. Med tanke på hur liten huvudenheten och försvinnande den är på bänken, så uppfyller den rymden som jag kräver av systemet. Lite svårt att hitta ljudet så att läppsynkningen mot bilden stämmer, men efter ett tag så ordnade sig det med.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for B1 Nano-biohögtalare

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for B1 Nano-biohögtalare

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Den maksimale opløsning fungerer for enten USB-C-, DP- eller HDMI-indgang.

  2. Svartidsværdi svarende til SmartResponse

  3. NTSC-område baseret på CIE1976

  4. sRGB-område baseret på CIE1931

  5. Videotransmission via USB-C kræver, at din bærbare pc/enhed understøtter USB-C DP Alt-tilstand

  6. Aktiviteter som skærmdeling, online-streaming af video og lyd over internettet kan påvirke dit netværks ydeevne. Din hardware, netværksbåndbredde og dens ydeevne afgør den overordnede lyd- og videokvalitet.

  7. For USB-C-strøm- og opladningsfunktion skal din bærbare pc/enhed understøtte USB-C-standardspecifikationerne for strømforsyning. Læs i brugervejledning til den bærbare pc, eller bed producenten om flere oplysninger.

  8. Hvis din Ethernet-forbindelse virker langsom, skal du åbne OSD-menuen og vælge USB 3.0 eller nyere, der kan understøtte LAN hastigheder op til 1G.

  9. EPEAT-klassificering er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for at se dit lands registreringsstatus.

  10. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.