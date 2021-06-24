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276B1/00
B Line
27" (68,6 cm)
2560 x 1440 (QHD)
Denne Philips-skærm har en indbygget USB type C dockingstation med strømforsyning. Med intelligent og fleksibel strømstyring kan du oplade din kompatible* bærbare computer direkte. Det slanke og vendbare USB-C-stik giver mulighed for nem docking med ét kabel. Gør det hele mere enkelt ved at slutte alle dine eksterne enheder såsom tastatur, mus og et RJ-45 Ethernet-kabel til skærmens dockingstation. Du kan se video i høj opløsning og overføre data med superhøj hastighed, mens du tænder for og genoplader den bærbare pc samtidigt.
Disse nye Philips-skærme leverer krystalklare Quad HD-billeder i 2560 x 1440 eller 2560 x 1080 pixel. Ved at udnytte højtydende paneler med høj pixeltæthed, der understøttes af kilder med stor båndbredde som f.eks. USB-C, DisplayPort og HDMI, vil disse nye skærme gøre dine billeder og din grafik levende. Uanset om du er en krævende professionel bruger, der har brug for meget detaljerede oplysninger til CAD-CAM-løsninger, om du bruger grafiske 3D-, eller om du er en økonomisk troldmand, der arbejder med kæmpestore regneark, så giver Philips-skærmene dig krystalklare billeder.
Philips-skærmen overholder TÜV Rheinland Eye Comfort-standarden for at forhindre belastning af øjnene på grund af langvarig computerbrug. Med TÜV Eye Comfort-certificering sikrer Philips-skærme flimmerfri, lav blå tilstand, ingen forstyrrende refleksioner, bred betragtningsvinkel og mindre reduktion af billedkvalitet fra forskellige vinkler og ergonomisk stativdesign for at give den ideelle visningsoplevelse. Hold øjnene sunde, og øg produktiviteten.
Priser
3.8
ud af 5
106
Anmeldelser
rungok
24/06/2021
Norge
Finnes ingen konkurranse på markedet. Best!
Denne skjermen lovet meg å bare ende opp med å stikke 1 USB-C kabel fra laptopen og det var it. Og med en knapp kan man bytte over til stasjonær på samme pulten. Til og med ha de i hvert sitt vindu. Det stemte 100%. Den lader til og med min HP ZenBook over samme USB-C uten noe sutring om for lite strøm. Vanvittig framerate så helt magisk til spill. Spesielt bilspill og scifi-spill nyter bra av bred horisont. Har oppgradert til storebroren 499P, og selv om den er enda bredere så var det plutselig en del spill som ikke var kompatible i fullskjerm mer (Asphalt-9!)
Fordele
Alt-i-ett løsning som også yter vanvittig bra i spill med høy framerate
Ulemper
Noen få ganger henger KVM-auto funksjonen seg så man må slå den av og på
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 346B1C Buet UltraWide LCD-skjerm med USB-C
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 346B1C Buet UltraWide LCD-skjerm med USB-C
Llofwyr
01/11/2020
Sverige
Fantastic utility and value for money
Awesome field of view. Resolution and sharpness is fine, this screen is huge! USB-C hub works great using either a stationary computer or a laptop.
Fordele
Super-wide. Hub works great.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 346B1C Svängd UltraWide LCD-skärm med USB-C
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 346B1C Svängd UltraWide LCD-skärm med USB-C
MrIzeman1970
28/06/2017
Sverige
Bekræftet køber
Denna produkt är extrem i sen enkelhet
Fidilio B1 ett kraftpaket som leverera 5:1 ljud i extremt stort format. Med tanke på hur liten huvudenheten och försvinnande den är på bänken, så uppfyller den rymden som jag kräver av systemet. Lite svårt att hitta ljudet så att läppsynkningen mot bilden stämmer, men efter ett tag så ordnade sig det med.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for B1 Nano-biohögtalare
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for B1 Nano-biohögtalare
Den maksimale opløsning fungerer for enten USB-C-, DP- eller HDMI-indgang.
Svartidsværdi svarende til SmartResponse
NTSC-område baseret på CIE1976
sRGB-område baseret på CIE1931
Videotransmission via USB-C kræver, at din bærbare pc/enhed understøtter USB-C DP Alt-tilstand
Aktiviteter som skærmdeling, online-streaming af video og lyd over internettet kan påvirke dit netværks ydeevne. Din hardware, netværksbåndbredde og dens ydeevne afgør den overordnede lyd- og videokvalitet.
For USB-C-strøm- og opladningsfunktion skal din bærbare pc/enhed understøtte USB-C-standardspecifikationerne for strømforsyning. Læs i brugervejledning til den bærbare pc, eller bed producenten om flere oplysninger.
Hvis din Ethernet-forbindelse virker langsom, skal du åbne OSD-menuen og vælge USB 3.0 eller nyere, der kan understøtte LAN hastigheder op til 1G.
EPEAT-klassificering er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for at se dit lands registreringsstatus.
Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.