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27B1N3800/00
3000 Series
27" (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel – selv i 90-graders pivottilstand! I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så den ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.
10 bit-displayet leverer en fyldig farvedybde med 1,074 milliarder farver og 12 bit intern behandling, så bløde, naturlige farver kan genskabes uden overgange og farvebånd.
Disse nyeste Philips-skærme anvender højtydende paneler til at levere 4K UHD-billeder (3840 x 2160) i ultraklar opløsning. Uanset om du er en krævende fagmand, der ønsker yderst detaljerede billeder til CAD-løsninger og bruger 3D-grafikprogrammer, eller er en økonomisk troldmand, der arbejder med en masse regneark, så vil Philips-skærme gøre dine billeder og grafik levende.
Anmeldelser
"IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.
Svartidsværdi svarende til SmartResponse
sRGB-område baseret på CIE1931, NTSC-område baseret på CIE1976
Ved en maksimal opløsning på 3840 x 2160 kan 10 bit farvedybde kun nås ved 60 Hz med en DisplayPort-forbindelse. Se brugervejledningen for at få flere oplysninger.
EPEAT-klassificering er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for at se dit lands registreringsstatus.
Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.
Produkter og tilbehør, der er angivet i denne folder, kan variere fra land til land og fra region til region.
Det eller de kabler, der følger med produktet, kan variere i type, antal og specifikationer i overensstemmelse med de lande- eller områdespecifikke krav.