ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Energy Label Europe E
    Mere enkle daglige rutiner
  • Mere enkle daglige rutiner
  • Mere enkle daglige rutiner
  • Mere enkle daglige rutiner
  • Mere enkle daglige rutiner
  • Mere enkle daglige rutiner
  • Mere enkle daglige rutiner
  • Energy Label Europe E
    Mere enkle daglige rutiner
  • Mere enkle daglige rutiner
  • Mere enkle daglige rutiner
  • Mere enkle daglige rutiner
  • Mere enkle daglige rutiner
  • Mere enkle daglige rutiner
  • Mere enkle daglige rutiner

Business monitor4K UHD-skærm

27B1N3800/00

Mere enkle daglige rutiner
Denne 27" skærm viser fantastiske billeder i en opløsning på 4K og et farveområde på 1,074 milliarder. Derudover er DisplayPort-tilslutningen og IPS-panelet en fantastisk allround-løsning til din arbejdsplads.
Se alle fordele

Mere enkle daglige rutiner

  • 3000 Series

  • 27" (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

IPS-teknologi for visning af alle farver og bred betragtningsvinkel

IPS-teknologi for visning af alle farver og bred betragtningsvinkel

IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel – selv i 90-graders pivottilstand! I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så den ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.

1,074 milliarder farver, som gør det muligt at opnå jævne farveovergange og detaljer

1,074 milliarder farver, som gør det muligt at opnå jævne farveovergange og detaljer

10 bit-displayet leverer en fyldig farvedybde med 1,074 milliarder farver og 12 bit intern behandling, så bløde, naturlige farver kan genskabes uden overgange og farvebånd.

UltraClear 4K UHD-opløsning (3840 x 2160), der giver præcision

UltraClear 4K UHD-opløsning (3840 x 2160), der giver præcision

Disse nyeste Philips-skærme anvender højtydende paneler til at levere 4K UHD-billeder (3840 x 2160) i ultraklar opløsning. Uanset om du er en krævende fagmand, der ønsker yderst detaljerede billeder til CAD-løsninger og bruger 3D-grafikprogrammer, eller er en økonomisk troldmand, der arbejder med en masse regneark, så vil Philips-skærme gøre dine billeder og grafik levende.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. "IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.

  2. Svartidsværdi svarende til SmartResponse

  3. sRGB-område baseret på CIE1931, NTSC-område baseret på CIE1976

  4. Ved en maksimal opløsning på 3840 x 2160 kan 10 bit farvedybde kun nås ved 60 Hz med en DisplayPort-forbindelse. Se brugervejledningen for at få flere oplysninger.

  5. EPEAT-klassificering er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for at se dit lands registreringsstatus.

  6. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.

  7. Produkter og tilbehør, der er angivet i denne folder, kan variere fra land til land og fra region til region.

  8. Det eller de kabler, der følger med produktet, kan variere i type, antal og specifikationer i overensstemmelse med de lande- eller områdespecifikke krav.