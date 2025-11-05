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  • Energy Label Europe E
    Opnå bedre produktivitet med USB-C-tilslutninger
  • Opnå bedre produktivitet med USB-C-tilslutninger
  • Opnå bedre produktivitet med USB-C-tilslutninger
  • Opnå bedre produktivitet med USB-C-tilslutninger
  • Opnå bedre produktivitet med USB-C-tilslutninger
  • Opnå bedre produktivitet med USB-C-tilslutninger
  • Energy Label Europe E
    Opnå bedre produktivitet med USB-C-tilslutninger
  • Opnå bedre produktivitet med USB-C-tilslutninger
  • Opnå bedre produktivitet med USB-C-tilslutninger
  • Opnå bedre produktivitet med USB-C-tilslutninger
  • Opnå bedre produktivitet med USB-C-tilslutninger
  • Opnå bedre produktivitet med USB-C-tilslutninger

MonitorFull HD LCD-skærm

27E1N1300A/01

4.3
| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Opnå bedre produktivitet med USB-C-tilslutninger
Denne skærm er udviklet til at holde dig tilsluttet. Med funktioner som USB-C 3.2 med strømforsyning kan brugerne oplade deres forbundne enhed og arbejde problemfrit - alt sammen gennem ét kabel. Desuden sikrer det ene, alsidige kabel et arbejdsområde uden kabelrod.
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Opnå bedre produktivitet med USB-C-tilslutninger

  • 1000 Series

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

100 Hz opdateringshastigheder for ultraklare billeder

100 Hz opdateringshastigheder for ultraklare billeder

Denne skærm fra Philips opdaterer skærmbilledet op til 100 gange i sekundet, hvilket gør den meget hurtigere end en standardskærm. Med en billedhastighed på 100 Hz kan spillere finde de vigtige billeder på skærmen, som viser fjendens bevægelser i en ultrajævn bevægelse, så de er nemme at ramme.

1 ms (MPRT) hurtig svartid for et skarpt billede og uafbrudt gameplay

1 ms (MPRT) hurtig svartid for et skarpt billede og uafbrudt gameplay

MPRT (Motion Picture Response Time) er en mere intuitiv måde til at beskrive svartiden, som direkte refererer varigheden fra registreringen af sløret støj til rene og klare billeder. Gamingskærmen fra Philips med 1 ms MPRT eliminerer effektivt udtværing og slørede bevægelser og leverer skarp og præcis grafik for at forbedre spilleoplevelsen. Bedste valg til afspilning af spændende og rykfølsomme spil.

Tilslut den bærbare pc vha. ét USB-C-kabel

Tilslut den bærbare pc vha. ét USB-C-kabel

Denne Philips-skærm har et USB type-C stik med strømforsyning. Med intelligent og fleksibel strømstyring kan du oplade din kompatible enhed direkte. Det slanke og vendbare USB-C understøtter tilslutning med ét kabel. Du kan se video i høj opløsning og overføre data med høj hastighed, mens du tænder for og genoplader din bærbare enhed på samme tid.

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

05/11/2025

France

France

produit a 100% de mes attentes

j'arrive avec mon pc portable je branche l'usb c et tout fonctionne, vidéo, souris, clavier, et alimentation tout passe par le hub usb c intégré a l'écran. Que demander de plus pour un écran a prix compétitif

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 27E1N1300A Écran LCD Full HD

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 27E1N1300A Écran LCD Full HD

13/12/2025

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Functioneel en compleet !

Zowel voorkant als achterkant is mooi en strak. Ook de knop - rechterkant achterzijde - werkt intuitief prettig om monitor aan/uiit te zetten. Of om de beeldinstellingen mee aan te passen. Verrassend dat er zowel usb-c met PD (power delivery) en hdmi kabel bij werd geleverd!

Fordele

Strak ontwerp - Handige One_For_All knop om alle instellingen zoals aan/uit/stand-by/helderheid ect mee te bedienen. HDMI en USB-C PD kabel meegeleverd.

Ulemper

Geen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N1300A Full HD LCD-monitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N1300A Full HD LCD-monitor

28/05/2024

España

España

Bekræftet køber

Buen monitor con USB-C

La experiencia con este producto ha sido buena. La calidad de la imagen es suficiente para el uso personal al que está dedicado. Perfectamente conectable tanto a sistemas Windows (incluso Enterprise) y MAC

Fordele

Conectividad

Ulemper

No regulable en altura

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N1300A Monitor LCD Full HD

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N1300A Monitor LCD Full HD

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. "IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.

  2. Den maksimale opløsning fungerer kun til HDMI-input.

  3. For at få den bedste udgangsydeevne skal du altid sikre dig, at dit grafikkort kan opnå den maksimale opløsning og opdateringshastighed for denne Philips-skærm.

  4. Svartidsværdi svarende til SmartResponse

  5. MPRT justerer lysstyrken for at reducere slør, så lysstyrken kan ikke justeres, mens MPRT er slået til. For at reducere slørede bevægelser vil LED-baggrundsbelysningen udsende lysimpulser synkront med skærmopdateringen, hvilket kan medføre mærkbar ændring af lysstyrken.

  6. MPRT er en spiloptimeret tilstand. Hvis MPRT aktiveres, kan det medføre tydelig flimren på skærmen. Det anbefales at deaktivere tilstanden, når du ikke bruger spilfunktionen.

  7. For USB-C-strøm- og opladningsfunktion skal din bærbare pc/enhed understøtte USB-C-standardspecifikationerne for strømforsyning. Læs i brugervejledning til den bærbare pc, eller bed producenten om flere oplysninger.

  8. Videotransmission via USB-C kræver, at din bærbare pc/enhed understøtter USB-C DP Alt-tilstand

  9. Produkter og tilbehør, der er angivet i denne folder, kan variere fra land til land og fra region til region.

  10. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.