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  • Bygget til præcision
  • Bygget til præcision

MonitorQuad HD-skærm

27E2N2500/00

4

| (38) Anmeldelser

Bygget til præcision

Denne skærm er spækket med funktioner, der gør det muligt at arbejde med absolut præcision. Med Quad HD-opløsning og en opdateringshastighed på 120 Hz og 1 ms MPRT viser denne skærm detaljerede billeder med den bedste definition.

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Bygget til præcision

  • 2000 Series

  • 27" (68,6 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

IPS LED-bredsynsteknologi for billed- og farvenøjagtighed

IPS LED-bredsynsteknologi for billed- og farvenøjagtighed

IPS-skærme bruger en avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel. I modsætning til almindelige TN-paneler giver IPS-skærme dig bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, hvilket gør dem ideelle ikke kun til fotos, film og webbrowsing, men også til professionelle anvendelser, der kræver farvenøjagtighed og ensartet lysstyrke til enhver tid.

Krystalklare billeder med Quad HD 2560 x 1440 pixels

Krystalklare billeder med Quad HD 2560 x 1440 pixels

Disse Philips-skærme leverer Crystalclear, Quad HD-billeder med 2560x1440 pixel. Ved at udnytte højtydende paneler med høj pixeltæthed, drevet af kilder med høj båndbredde, vil disse nye skærme få dine billeder og din grafik til at komme til live. Uanset om du er en krævende professionel, der har brug for ekstremt detaljerede oplysninger til CAD-CAM-løsninger, bruger 3D-grafikprogrammer eller er en finanshaj, der arbejder med enorme regneark, vil Philips-skærme give dig Crystalclear-billeder.

SmartContrast giver detaljer med dybe sortniveauer

SmartContrast giver detaljer med dybe sortniveauer

SmartContrast er en Philips-teknologi, der analyserer det indhold, du viser, og automatisk justerer farverne og styrer baggrundsbelysningens intensitet for dynamisk at forbedre kontrasten, så du får de bedste digitale billeder og videoer, eller når du spiller spil, hvor der vises mørke nuancer. Når økonomitilstanden er valgt, justeres kontrasten, og baggrundsbelysningen finindstilles, så almindelige kontorprogrammer vises helt optimalt, samtidig med at strømforbruget reduceres.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

38

Anmeldelser

17/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2025-02-17

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2025-02-17

09/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Excellent!

Excellent quality monitor and good value for money.

Fordele

Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.

Ulemper

Case is a bit flimsy, but no issues so far.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-02-09

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-02-09

05/02/2026

United Kingdom

United Kingdom

This review is for the 24E 1N 1200A bought from Currys in Newbury UK. The picture is very sharp, and fills the screen after a few seconds of oversize.

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-01-05

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-01-05

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Svartidsværdi lig med SmartResponse

  2. MPRT justerer lysstyrken for at reducere slør, så lysstyrken kan ikke justeres, mens MPRT er slået til. For at reducere slørede bevægelser vil LED-baggrundsbelysningen udsende lysimpulser synkront med skærmopdateringen, hvilket kan medføre mærkbar ændring af lysstyrken.

  3. MPRT er en spiloptimeret tilstand. Hvis MPRT aktiveres, kan det medføre tydelig flimren på skærmen. Det anbefales at deaktivere tilstanden, når du ikke bruger spilfunktionen.

  4. Produkter og tilbehør, der er angivet i denne folder, kan variere fra land til land og fra region til region.

  5. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.