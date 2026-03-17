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    Bygget til præcision
  • Bygget til præcision
  • Bygget til præcision
  • Bygget til præcision
  • Bygget til præcision
  • Monitor Quad HD-skærm
    Bygget til præcision
  • Bygget til præcision
  • Bygget til præcision
  • Bygget til præcision
  • Bygget til præcision

MonitorQuad HD-skærm

27E2N2500/00

4.1
| (36) Anmeldelser
Bygget til præcision
Denne skærm er spækket med funktioner, der gør det muligt at arbejde med absolut præcision. Med Quad HD-opløsning og en opdateringshastighed på 120 Hz og 1 ms MPRT viser denne skærm detaljerede billeder med den bedste definition.
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Bygget til præcision

  • 2000 Series

  • 27" (68,6 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

IPS LED-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver

IPS LED-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver

IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel. I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så de ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.

Krystalklare billeder med Quad HD 2560 x 1440 pixel

Krystalklare billeder med Quad HD 2560 x 1440 pixel

Disse nye Philips-skærme leverer krystalklare Quad HD-billeder i 2560 x 1440 eller 2560 x 1080 pixel. Ved at udnytte højtydende paneler med høj pixeltæthed, der understøttes af kilder med stor båndbredde, vil disse nye skærme gøre dine billeder og din grafik levende. Uanset om du er en krævende professionel bruger, der har brug for meget detaljerede oplysninger til CAD-CAM-løsninger, om du bruger grafiske 3D-programmer, eller om du er en økonomisk troldmand, der arbejder med kæmpestore regneark, så giver Philips-skærmene dig krystalklare billeder.

SmartContrast for dybe detaljer i mørke scener

SmartContrast for dybe detaljer i mørke scener

SmartContrast Philips-teknologi, der analyserer det indhold, du får vist, og automatisk justerer farver og styrer baggrundsbelysningens lysstyrke for dynamisk at forbedre kontrasten. På den måde får du den bedste kvalitet digitale billeder og video, samt når du spiller spil med mange mørke nuancer. Hvis du vælger sparetilstand, justeres kontrasten, og baggrundsbelysningen finjusteres, så du får en helt perfekt visning af hverdagens programmer på kontoret og mindre strømforbrug.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

36

Anmeldelser

17/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

09/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Excellent!

Excellent quality monitor and good value for money.

Fordele

Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.

Ulemper

Case is a bit flimsy, but no issues so far.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

05/02/2026

United Kingdom

United Kingdom

This review is for the 24E 1N 1200A bought from Currys in Newbury UK. The picture is very sharp, and fills the screen after a few seconds of oversize.

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Svartidsværdi svarende til SmartResponse

  2. MPRT justerer lysstyrken for at reducere slør, så lysstyrken kan ikke justeres, mens MPRT er slået til. For at reducere slørede bevægelser vil LED-baggrundsbelysningen udsende lysimpulser synkront med skærmopdateringen, hvilket kan medføre mærkbar ændring af lysstyrken.

  3. MPRT er en spiloptimeret tilstand. Hvis MPRT aktiveres, kan det medføre tydelig flimren på skærmen. Det anbefales at deaktivere tilstanden, når du ikke bruger spilfunktionen.

  4. Produkter og tilbehør, der er angivet i denne folder, kan variere fra land til land og fra region til region.

  5. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.