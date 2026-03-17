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27E2N2500/00
2000 Series
27" (68,6 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel. I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så de ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.
Disse nye Philips-skærme leverer krystalklare Quad HD-billeder i 2560 x 1440 eller 2560 x 1080 pixel. Ved at udnytte højtydende paneler med høj pixeltæthed, der understøttes af kilder med stor båndbredde, vil disse nye skærme gøre dine billeder og din grafik levende. Uanset om du er en krævende professionel bruger, der har brug for meget detaljerede oplysninger til CAD-CAM-løsninger, om du bruger grafiske 3D-programmer, eller om du er en økonomisk troldmand, der arbejder med kæmpestore regneark, så giver Philips-skærmene dig krystalklare billeder.
SmartContrast Philips-teknologi, der analyserer det indhold, du får vist, og automatisk justerer farver og styrer baggrundsbelysningens lysstyrke for dynamisk at forbedre kontrasten. På den måde får du den bedste kvalitet digitale billeder og video, samt når du spiller spil med mange mørke nuancer. Hvis du vælger sparetilstand, justeres kontrasten, og baggrundsbelysningen finjusteres, så du får en helt perfekt visning af hverdagens programmer på kontoret og mindre strømforbrug.
4.1
ud af 5
36
Anmeldelser
Vonster
17/03/2026
United Kingdom
Bekræftet køber
A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer
Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
dsghgm
09/03/2026
United Kingdom
Bekræftet køber
Excellent!
Excellent quality monitor and good value for money.
Fordele
Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.
Ulemper
Case is a bit flimsy, but no issues so far.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Softbard
05/02/2026
United Kingdom
This review is for the 24E 1N 1200A bought from Currys in Newbury UK. The picture is very sharp, and fills the screen after a few seconds of oversize.
Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Svartidsværdi svarende til SmartResponse
MPRT justerer lysstyrken for at reducere slør, så lysstyrken kan ikke justeres, mens MPRT er slået til. For at reducere slørede bevægelser vil LED-baggrundsbelysningen udsende lysimpulser synkront med skærmopdateringen, hvilket kan medføre mærkbar ændring af lysstyrken.
MPRT er en spiloptimeret tilstand. Hvis MPRT aktiveres, kan det medføre tydelig flimren på skærmen. Det anbefales at deaktivere tilstanden, når du ikke bruger spilfunktionen.
Produkter og tilbehør, der er angivet i denne folder, kan variere fra land til land og fra region til region.
Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.