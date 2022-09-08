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Evnia Gaming MonitorFull HD LCD-spilskærm

27M2N3200S/01

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Med denne skærm kan du spille med høj præcision og hastighed ved 180 Hz. Med skarpe billeder i HDR-kvalitet og Full HD-opløsning giver denne skærm en fremragende allround gamingoplevelse.
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  • Evnia 3000

  • 27" (68,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

180 Hz opdateringshastigheder til ultraklare, strålende billeder

180 Hz opdateringshastigheder til ultraklare, strålende billeder

Du spiller intense, konkurrencebaserede spil. Du har brug for en skærm uden forsinkelse og med ultrajævne billeder. Denne skærm opfrisker skærmbilledet op til 180 i sekundet, hvilket faktisk er væsentligt hurtigere end en standardskærm. En lavere billedhastighed får fjender til at hoppe fra sted til sted på skærmen, og det gør dem vanskeligere at ramme. Med 180 Hz billedhastighed får du de vigtige billeder, der ellers ville mangle, som viser fjendens bevægelser i et ultrajævnt tempo, så du nemt kan nedlægge dem. Med ultralav inputforsinkelse og ingen skærmslitage er denne Philips-skærm din perfekte spilmakker.

0,5 ms ultrahurtig hastighed giver skarpe billeder og uafbrudt gameplay

0,5 ms ultrahurtig hastighed giver skarpe billeder og uafbrudt gameplay

Philips Evnia med 0,5 ms Smart MBR eliminerer effektivt udtværing og slørede bevægelser og giver skarp og præcis grafik for at forbedre gamingoplevelsen. Hurtige actionscener og dramatiske overgange gengives jævnt. Det oplagte valg til afspilning af spændende og rykfølsomme spil.

Hurtigt IPS-panel: Til hurtig og krystalklar gaming

Hurtigt IPS-panel: Til hurtig og krystalklar gaming

Denne funktion er skabt til actionfyldt gameplay. Ikke alene producerer den næsten slørfri gaming, men den passer også godt med høje billedhastigheder for at få de bedste og skarpeste billeder.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Den maksimale opløsning opnås med enten HDMI-indgang eller DP-indgang.

  2. For at få den bedste udgangsydeevne skal du altid sikre dig, at dit grafikkort kan opnå den maksimale opløsning og opdateringshastighed for denne Philips-skærm.

  3. Svartidsværdi svarende til SmartResponse

  4. Smart MBR justerer lysstyrken for at reducere slør, så lysstyrken kan ikke justeres, mens Smart MBR er aktiveret. For at reducere slørede bevægelser vil LED-baggrundsbelysningen udsende lysimpulser synkront med skærmopdateringen, hvilket kan medføre mærkbar ændring af lysstyrken.

  5. Smart MBR er en gamingoptimeret tilstand. Hvis Smart MBR aktiveres, kan det medføre tydelig flimren på skærmen. Det anbefales at deaktivere tilstanden, når du ikke bruger gamingfunktionen.

  6. sRGB-område baseret på CIE1931

  7. Adobe RGB- og DCI-P-dækning baseret på CIE1976

  8. Denne skærm stræber efter bæredygtighed: Stativets fødder er fremstillet af 35 % genbrugsplast, og skærmens kabinet består af 85 % genbrugsplast.

  9. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.