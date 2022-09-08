144 Hz opdateringshastigheder til ultraklare, strålende billeder

Du spiller intense, konkurrencebaserede spil. Du har brug for en skærm uden forsinkelse og med ultrajævne billeder. Denne Philips-skærm gentegner skærmbilledet op til 144 i sekundet, hvilket faktisk er 2,4 gange hurtigere end en standardskærm. En lavere billedhastighed får fjender til at hoppe fra sted til sted på skærmen, og det gør dem vanskeligere at ramme. Med 144 Hz billedhastighed får du de vigtige billeder, der ellers ville mangle, som viser fjendens bevægelser i et ultrajævnt tempo, så du nemt kan nedlægge dem. Med ultralav inputforsinkelse og ingen skærmslitage er denne Philips-skærm din perfekte spilmakker.