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27M2N3500NF/00
Evnia 3000
27" (68,5 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Du spiller intense, konkurrencebaserede spil. Du har brug for en skærm uden forsinkelse og med ultrajævne billeder. Denne Philips-skærm gentegner skærmbilledet op til 144 i sekundet, hvilket faktisk er 2,4 gange hurtigere end en standardskærm. En lavere billedhastighed får fjender til at hoppe fra sted til sted på skærmen, og det gør dem vanskeligere at ramme. Med 144 Hz billedhastighed får du de vigtige billeder, der ellers ville mangle, som viser fjendens bevægelser i et ultrajævnt tempo, så du nemt kan nedlægge dem. Med ultralav inputforsinkelse og ingen skærmslitage er denne Philips-skærm din perfekte spilmakker.
Indgangsforsinkelsen er den tid, som forløber mellem udførelsen af en handling med tilsluttede enheder og det at se resultatet på skærmen. Lav indgangsforsinkelse reducerer tidsforsinkelsen mellem indtastningen af en kommando fra enhederne til skærmen og giver særligt forbedret afspilning af videospil, der er følsomme over for ryk, hvilket især er vigtigt for dem, som spiller hurtige og konkurrencebaserede spil.
Philips Evnia med 0,5 ms Smart MBR eliminerer effektivt udtværing og slørede bevægelser og giver skarp og præcis grafik for at forbedre gamingoplevelsen. Hurtige actionscener og dramatiske overgange gengives jævnt. Det oplagte valg til afspilning af spændende og rykfølsomme spil.
Anmeldelser
For at få den bedste udgangsydeevne skal du altid sikre dig, at dit grafikkort kan opnå den maksimale opløsning og opdateringshastighed for denne Philips-skærm.
Svartidsværdi svarende til SmartResponse
Adobe RGB og DCI-P3-dækning baseret på CIE1976, sRGB-område baseret på CIE1931, NTSC-område baseret på CIE1976.
Smart MBR justerer lysstyrken for at reducere slør, så lysstyrken kan ikke justeres, mens Smart MBR er aktiveret. For at reducere slørede bevægelser vil LED-baggrundsbelysningen udsende lysimpulser synkront med skærmopdateringen, hvilket kan medføre mærkbar ændring af lysstyrken.
Smart MBR er en gamingoptimeret tilstand. Hvis Smart MBR aktiveres, kan det medføre tydelig flimren på skærmen. Det anbefales at deaktivere tilstanden, når du ikke bruger gamingfunktionen
Denne skærm har fokus på bæredygtighed: Skærmens kabinet består af 85 % genbrugsplast.
Produkter og tilbehør, der er angivet i denne folder, kan variere fra land til land og fra region til region.
Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.