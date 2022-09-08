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27M2N3501PA/00
Evnia 3000
27" (68,5 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Mens du spiller de mest intense actionorienterede spil, tilbyder Philips Evnia en overclockbar opdateringshastighed på 260 Hz, der forbedrer en ultra-ensartet, forsinkelsesfri gaming-oplevelse. Den er beregnet til især tempofyldte spil som FPS og racerspil, og det giver overlegne bevægelser og klarhed. Du vil opleve mere fordybelse og en følelse af at være tilstede i spille.
Indgangsforsinkelsen er den tid, som forløber mellem udførelsen af en handling med tilsluttede enheder og det at se resultatet på skærmen. Lav indgangsforsinkelse reducerer tidsforsinkelsen mellem indtastningen af en kommando fra enhederne til skærmen og giver særligt forbedret afspilning af videospil, der er følsomme over for ryk, hvilket især er vigtigt for dem, som spiller hurtige og konkurrencebaserede spil.
Disse nye Philips-skærme leverer krystalklare Quad HD-billeder i 2560 x 1440 eller 2560 x 1080 pixel. Ved at udnytte højtydende paneler med høj pixeltæthed, der understøttes af kilder med stor båndbredde, vil disse nye skærme gøre dine billeder og din grafik levende. Uanset om du er en krævende professionel bruger, der har brug for meget detaljerede oplysninger til CAD-CAM-løsninger, om du bruger grafiske 3D-programmer, eller om du er en økonomisk troldmand, der arbejder med kæmpestore regneark, så giver Philips-skærmene dig krystalklare billeder.
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Den maksimale opløsning fungerer kun til DP-input.
For at få den bedste udgangsydeevne skal du altid sikre dig, at dit grafikkort kan opnå den maksimale opløsning og opdateringshastighed for denne Philips-skærm.
Svartidsværdi svarende til SmartResponse
Adobe RGB og DCI-P3-dækning baseret på CIE1976, sRGB-område baseret på CIE1931, NTSC-område baseret på CIE1976.
Farver: 10 bit kan nås med DP ved 200 Hz med QHD-opløsning
Overclock-funktionen øger den indbyggede opdateringshastighed, men den har nogle tilknyttede risici. Hvis skærmen vises unormalt efter genstart, skal du slukke for overclock-indstillingen i skærmens OSD-menu.
Smart MBR justerer lysstyrken for at reducere slør, så lysstyrken kan ikke justeres, mens Smart MBR er aktiveret. For at reducere slørede bevægelser vil LED-baggrundsbelysningen udsende lysimpulser synkront med skærmopdateringen, hvilket kan medføre mærkbar ændring af lysstyrken.
Smart MBR er en gamingoptimeret tilstand. Hvis Smart MBR aktiveres, kan det medføre tydelig flimren på skærmen. Det anbefales at deaktivere tilstanden, når du ikke bruger gamingfunktionen
Denne skærm stræber efter bæredygtighed: Stativets fødder og holderen til hovedtelefonerne er fremstillet af 35 % genbrugsplast, og skærmens kabinet består af 85 % genbrugsplast.
Stark Shadow Boost kan ikke aktiveres, mens lav indgangsforsinkelse er aktiveret.
Produkter og tilbehør, der er angivet i denne folder, kan variere fra land til land og fra region til region.
Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.