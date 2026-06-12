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Evnia Fast IPS Gaming monitorGaming-skærm med DOBBELT TILSTAND

27M2N3800A/00

3
| (1) Anmeldelse
Udvid din gaminghorisont
Få adgang til gaming på et højere niveau med denne Evnia-skærms dobbelte tilstand. Skift problemfrit mellem 3840 x 2160 ved 160 Hz og 1920 x 1080 ved 320 Hz med en enkel vippeknap for at opnå uovertruffen alsidighed og ydeevne.
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  • Evnia 3000

  • 27" (68,5 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Dobbelt tilstand: Fleksibilitet, der passer til dit gameplay

Dobbelt tilstand: Fleksibilitet, der passer til dit gameplay

Oplev det bedste fra begge verdener med dobbelt tilstand. Skift problemfrit mellem 3840 x 2160 ved 160 Hz for imponerende klarhed og 1920 x 1080 ved 320 Hz for ultrajævnt gameplay. Uanset om du har brug for imponerende billeder eller hurtig action, tilpasser denne skærm sig hurtigt dine behov.

Opdateringshastighed på 320 Hz giver jævne og levende billeder

Opdateringshastighed på 320 Hz giver jævne og levende billeder

Oplev intens, konkurrencepræget gaming med Philips Evnia-skærmen. Denne skærm er designet til gamere, der kræver ultrajævne billeder uden forsinkelse, og den har en opdateringshastighed på 390 Hz – betydeligt hurtigere end standardskærme. Sig farvel til frustrerende billedudfald, der får fjenderne til at springe uforudsigeligt rundt på skærmen. Med denne højtydende skærm kan du se selv de mindste bevægelser på ultrajævne billeder, hvilket giver dig præcision og klarhed, så du kan være på forkant med konkurrenterne og afgive et stabilt skud.

0,5 ms ultrahurtig hastighed giver skarpe billeder og uafbrudt gameplay

0,5 ms ultrahurtig hastighed giver skarpe billeder og uafbrudt gameplay

Philips Evnia med 0,5 ms Smart MBR eliminerer effektivt udtværing og slørede bevægelser og giver skarp og præcis grafik for at forbedre gamingoplevelsen. Hurtige actionscener og dramatiske overgange gengives jævnt. Det oplagte valg til afspilning af spændende og rykfølsomme spil.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.0

ud af 5

1

Anmeldelse

5
4
2
1

12/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Missing Linux Support for Display Management

As a Linux user, I am disappointed by the total lack of official Philips software support for display management on this operating system. Because Philips does not provide a Linux version of its monitor control utilities, I am forced to rely on community-developed, open-source software like 'Luminance' and 'ddcutil' just to adjust basic hardware settings like brightness and contrast without using the awkward physical buttons on the back of the screen. Moving forward, Philips should either release a cross-platform command-line utility, package their software as a Flatpak, or at the very least, ensure their monitor firmware strictly adheres to standard DDC/CI protocols so that open-source Linux tools can manage the display seamlessly without bugs.

Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor

Date of Use 2026-04-22

Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor

Date of Use 2026-04-22

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. "IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.

  2. Adobe RGB og DCI-P3-dækning baseret på CIE1976, sRGB-område baseret på CIE1931, NTSC-område baseret på CIE1976.

  3. For at få den bedste udgangsydeevne skal du altid sikre dig, at dit grafikkort kan opnå den maksimale opløsning og opdateringshastighed for denne Philips-skærm.

  4. Svartidsværdi svarende til SmartResponse

  5. Smart MBR justerer lysstyrken for at reducere slør, så lysstyrken kan ikke justeres, mens Smart MBR er aktiveret. For at reducere slørede bevægelser vil LED-baggrundsbelysningen udsende lysimpulser synkront med skærmopdateringen, hvilket kan medføre mærkbar ændring af lysstyrken.

  6. Smart MBR er en gamingoptimeret tilstand. Hvis Smart MBR aktiveres, kan det medføre tydelig flimren på skærmen. Det anbefales at deaktivere tilstanden, når du ikke bruger gamingfunktionen.

  7. Bemærk, at funktionen til lav indlæsningsforsinkelse er permanent aktiveret og kan ikke slås fra.

  8. Denne skærm stræber efter bæredygtighed: Stativets fødder og holderen til hovedtelefonerne er fremstillet af 35 % genbrugsplast, og skærmens kabinet består af 85 % genbrugsplast.

  9. Understøttet NVIDIA® G-SYNC®-grænseflade: DisplayPort.

  10. Sørg for at opdatere NVIDIA® G-SYNC®-driveren til den nyeste version. Få flere oplysninger på NVIDIA's websted: https://www.nvidia.com/

  11. Sørg for, at dit grafikkort understøtter NVIDIA® G-SYNC®.

  12. Produkter og tilbehør, der er angivet i denne folder, kan variere fra land til land og fra region til region.

  13. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.