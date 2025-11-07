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  • Energy Label Europe G
    Gaming, der bryder grænserne
  • Gaming, der bryder grænserne
  • Gaming, der bryder grænserne
  • Gaming, der bryder grænserne
  • Gaming, der bryder grænserne
  • Gaming, der bryder grænserne
  • Gaming, der bryder grænserne
  • Gaming, der bryder grænserne
  • Gaming, der bryder grænserne
  • Energy Label Europe G
    Gaming, der bryder grænserne
  • Gaming, der bryder grænserne
  • Gaming, der bryder grænserne
  • Gaming, der bryder grænserne
  • Gaming, der bryder grænserne
  • Gaming, der bryder grænserne
  • Gaming, der bryder grænserne
  • Gaming, der bryder grænserne
  • Gaming, der bryder grænserne

Evnia Gaming MonitorQD OLED-gamingskærm

27M2N8500/01

4.8
| (6) Anmeldelser

2 Priser

Gaming, der bryder grænserne
Denne skærm er skabt til hurtig gaming. Opdateringshastigheden på 360 Hz, QD OLED-panel og DisplayHDR TrueBlack 400-certificering gør den til en kombination af høj og førsteklasses billedkvalitet.
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Gaming, der bryder grænserne

  • Evnia 8000

  • 26,5" (67,3 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

360 Hz opdateringshastighed: til ultrahurtig og ultraskarp gaming

360 Hz opdateringshastighed: til ultrahurtig og ultraskarp gaming

Bliv klar til spille med op til 360 Hz med en billeddefinition, der giver en WOW-faktor. Klar udfordringerne, og ram målene hurtigere og, ikke mindst, med opsigtsvækkende klarhed: Spil vil fremstå rene og sprøde, mens du suser gennem niveauer og ræser igennem scener.

Beskytter og afkøler for at bevare farvernes klarhed

Beskytter og afkøler for at bevare farvernes klarhed

Beskyt din QD-OLED-skærms ægte farver mod at falme. For at forlænge skærmens levetid har denne skærm et integreret grafenskjold, som holder skærmen kølig. Grafen bevarer skærmens ydeevne ved jævnt at sprede den varme, der skabes af det blå lys, som skærmen udsender, og afkøle mere effektivt end grafit. For gamere betyder det, at de kan spille med tillid til, at farverne i spillet forbliver perfekte.

Krystalklare billeder med Quad HD 2560 x 1440 pixel

Krystalklare billeder med Quad HD 2560 x 1440 pixel

Disse nye Philips-skærme leverer krystalklare Quad HD-billeder i 2560 x 1440 eller 2560 x 1080 pixel. Ved at udnytte højtydende paneler med høj pixeltæthed, der understøttes af kilder med stor båndbredde, vil disse nye skærme gøre dine billeder og din grafik levende. Uanset om du er en krævende professionel bruger, der har brug for meget detaljerede oplysninger til CAD-CAM-løsninger, om du bruger grafiske 3D-programmer, eller om du er en økonomisk troldmand, der arbejder med kæmpestore regneark, så giver Philips-skærmene dig krystalklare billeder.

Tekniske specifikationer

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Priser

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Anmeldelser

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4.8

ud af 5

6

Anmeldelser

3
2
1

07/11/2025

United Kingdom

United Kingdom

QDOLED

JUMPED FROM IPS TO THIS ONE QDOLED AND I AM AMAZED, BY WHAT I GET,,,THE COLOURS THE SPEED OF IT... ITS SATISFIED... IF I KNEW ABOUT IT WOULD BOUGHT IT BEFORE... WORTH THE COINS IT COST... AT THIS TIME...

Fordele

BOUGHT ONE BECAUSE MY FRIEND BOUGHT AN OLED FROM MSI, DID LIKED HOW IT LOOKS LIKE, SO FOUND FOR MYSELF SMTH SIMILAR....

Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED gaming monitor

Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED gaming monitor

12/05/2026

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

keinen besseren Monitor gehabt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED-Gaming-Monitor

Date of Use 2026-04-26

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED-Gaming-Monitor

Date of Use 2026-04-26

04/08/2025

Italia

Italia

Bekræftet køber

Monitor eccezzionale !

Monitor perfetto in tutte le sue caratteristiche . Credo che a questo prezzo sia uno dei migliori monitor in circolazione ad oggi, tenendo conto che è anche un OLED. Se proprio vogliamo trovarci un neo è il tasto di accensione e spegnimento posto sul retro del monitor. A mio avviso un pò scomodo.

Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 27M2N8500 Monitor per giochi QD OLED

Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 27M2N8500 Monitor per giochi QD OLED

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Svartidsværdien er lig med SmartResponse. Målemønsteret er 1 vandret linje.

  2. DCI-P3-dækning baseret på CIE1976, sRGB-område baseret på CIE1931, NTSC-område og Adobe RGB-område baseret på CIE1976.

  3. Aktive pixel: 2560 (V) x 1440 (L). Antal pixel i alt: 2576 (V) x 1456 (L), ekstra pixel på hver side, plads reserveret til Pixel Orbiting.

  4. Forholdet mellem det udsendte lys fra skærmen i intervallet 415 - 455 nm og strålingen fra skærmen på 400 - 500 nm skal være mindre end 50 %.

  5. For at få den bedste udgangsydeevne skal du altid sikre dig, at dit grafikkort kan opnå den maksimale opløsning og opdateringshastighed for denne Philips-skærm.

  6. Denne skærm har fokus på bæredygtighed: Soklen er lavet af 35 % genbrugsplast.

  7. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.

  8. Produkter og tilbehør, der er angivet i denne folder, kan variere fra land til land og fra region til region.

  9. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. AMD, AMS Arrow-logoet, AMD FreeSync™ og kombinationer heraf er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavne i denne publikation er kun til orientering og kan være varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.

  10. Understøttet NVIDIA® G-SYNC®-grænseflade: DisplayPort

  11. Sørg for at opdatere NVIDIA® G-SYNC®-driveren til den nyeste version. Få flere oplysninger på NVIDIA's websted: https://www.nvidia.com/

  12. Sørg for, at dit grafikkort understøtter NVIDIA® G-SYNC®