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  • Product Detail Photograph Philips Air Purifier 2000i Series
  • Product Detail Photograph Philips Air Purifier 2000i Series
  • Product Detail Photograph Philips Air Purifier 2000i Series
  • Alternative Product Photograph Philips Air Purifier 2000i Series AC2889/10
  • Alternative Product Photograph Philips 2000i Series Air Purifier AC2889/10
  • Packaging photograph Philips Air Purifier 2000i Series AC2889/10
  • Product Detail Photograph Philips Air Purifier 2000i Series
  • Product Detail Photograph Philips Air Purifier 2000i Series
  • Product Detail Photograph Philips Air Purifier 2000i Series
  • Alternative Product Photograph Philips Air Purifier 2000i Series AC2889/10
  • Alternative Product Photograph Philips 2000i Series Air Purifier AC2889/10
  • Packaging photograph Philips Air Purifier 2000i Series AC2889/10

Udgået

2000i SeriesLuftrenser til store rum

AC2889/10

4.4

| (555) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produkt

1 pris

Intelligent luftrensning

Philips luftrenser fra 2000i-serien overvåger og renser automatisk luften i dit hjem. Mange er uvidende om, at indendørs luft ofte er mere forurenet end udendørs luft. Luftrenseren viser oplysninger om luftkvaliteten i realtid via displayet og den tilknyttede app. Appen viser også oplysninger om luftkvaliteten indendørs og udendørs, så du kan danne dig et komplet billede af fx pollenniveauet. Perfekt til stuen!

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Anbefalet af Astma- og allergiforbundet*

Intelligent luftrensning

  • Perfekt til stuen

  • Tilsluttet til app

  • Fjerner 99,97 % af partikler

  • Forbundet med CleanHome+-appen

Høj ydeevne velegnet til rum op til 79 m²

Høj ydeevne velegnet til rum op til 79 m²

Kraftfuld luftcirkulation dækker effektivt rum op til 79 m² og fordeler ren luft i alle hjørner af rummet. Dette øger ydeevnen til en renluftkapacitet (CADR) på 333 m³/t. Den renser 20 m² på kun 9 min. (1)

HEPA-filteret opsamler 99,97 % af partikler på 0,003 mikrometer

HEPA-filteret opsamler 99,97 % af partikler på 0,003 mikrometer

3-lags filtrering med NanoProtect HEPA, aktivt kulfilter og forfilter opfanger 99,97 % af de ultrafine partikler helt ned til 0,003 mikrometer (3), så du er sikret mod PM2.5, bakterier, pollen, støv, skæl fra kæledyr, gas og andre forurenende stoffer. Certificeret af European Centre for Allergy Research Foundation.

Smarte sensorer til intelligent rensning

Smarte sensorer til intelligent rensning

Scanner luften 1000 gange i sekundet for at registrere ultrafine partikler. Rapporterer luftkvaliteten i realtid og bruger intelligensen til at vælge den rigtige hastighed til dit hjem (i automatisk tilstand).

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Billede af VRS_AWARD-1679532

Anmeldelser

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4.4

ud af 5

555

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produkt

29/12/2019

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Angående Luftrenare AC2887

Luftrenaren fungerar utan några större störningar och renar luften under gång.Väldigt tystgående under arbetet med att rena luften.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series AC2887/10 Luftrenare för stora rum

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series AC2887/10 Luftrenare för stora rum

26/04/2017

Sverige

Sverige

Super bra

Jag är super nöjd med denna luftrenaren . Den märker av och reagerar så fort något damm flyger förbi. Den är enkel och har dessutom snygg design . Min pojke har lättare för att sova sedan vi började använda den. Astma besvären har blivit lindrigare .

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series AC2887/10 Luftrenare för stora rum

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series AC2887/10 Luftrenare för stora rum

26/04/2017

Sverige

Sverige

Över förväntningarna!

Den här produkten lever upp till alla förväntningar vi hade. Den märker direkt av när något är i luften och börjar genast att rensa bort det. Luften känns friskare! Den är lättanvänd, tystlåten och designen är väldigt stilren. Den passar perfekt in hemma hos oss & jag är förväntansfull hur den kommer att fungera i sommar med pollen då jag och sambon är väldigt allergiska.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series AC2887/10 Luftrenare för stora rum

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series AC2887/10 Luftrenare för stora rum

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Ansvarsfraskrivelser

  1. (1) Fra den luft, der passerer gennem filteret, er der en teoretisk tid for én rensning beregnet ved at dividere CADR 333 m³/t med en rumstørrelse på 48 m³ (under forudsætning af at rummet er 20 m² i gulvareal og 2,4 m i højden).

  2. (2) Microbial Reduction Rate-test udført hos Airmid Health Ltd i et kammer på 28,5 m³ med luftbåren influenza A (H1N1). Luftrensere i sig selv beskytter ikke mod COVID-19, men kan være en del af en beskyttelsesplan (US EPA).

  3. (3) Fra luften, der passerer gennem filteret, testet med NaCl-aerosol af iUTA i henhold til DIN71460-1.

  4. (4) Test af mikrobiel reduktionshastighed på et uafhængigt laboratorium i et testkammer, der er forurenet med aerosoler med aviær coronavirus (IBV), med Philips HEPA NanoProtect-filter.

  5. (5) Den anbefalede levetid for enheden er baseret på en teoretisk beregning af de gennemsnitlige regionale værdier for skadelige udendørs luftpartikler og daglig brug af luftrenseren i 16 timer i automatisk tilstand.

  6. (6) Testet på filtermediet for 1 gennemløbseffektivitet ved 5,33 cm/s luftstrøm af et uafhængigt laboratorium./Fra den luft, der passerer gennem filteret, testet iht. JISB 9908-2023

  7. (7) Tilgængeligheden af Alexa og Google Home afhænger af din placering

  8. (8) Det beregnede gennemsnitlige lydtryk ved 1,5 meter fra enheden baseret på målinger i henhold til IEC 60704. Lydtryksniveauet afhænger af rummets konstruktion, indretning og placeringen af enheden og lytteren.