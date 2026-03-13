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AC2889/10
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Hvad betyder PM2.5-indikator på min Philips-luftrenser?
Hvor mange Philips-luftrensere kan sluttes til en smartphone?
Kompatible Wi-Fi-netværk med tilsluttet Philips-luftrenser
Kan jeg slukke for Wi-Fi-funktionen på min Philips-luftrenser og -luftfugter?
Hvor mange telefoner kan tilsluttes luftrenseren?
Hvilke filtre skal jeg bruge sammen med min Philips-luftrenser?
Hvordan og hvornår skal jeg rense/udskifte filtrene og sensoren på min luftrenser?
Hvad betyder lysene på min Philips-luftrenser
Hvad betyder indikatorerne eller fejlkoderne på min Philips-luftrenser?
Skal jeg nulstille min Philips-luftrenser eller -luftfugter efter udskiftning eller rengøring af et filter?
Kan jeg rense filtrene og forfilteret på min Philips-luftrenser?
Ingen forbindelse til Philips-luftrenser efter parring
Min Philips-luftrenser tænder ikke
Philips-luftrenseren slutter ikke til Wi-Fi i andre rum
Min Philips-luftrensers luftstrøm er svag og lampen lyser ikke blåt
Kan ikke aktivere funktioner.
Min Philips-luftrensers luftkvalitetsringfarve skifter ikke
Lyden fra min Philips-luftrenser er for høj
Der er et konstant eller blinkende lys på min Philips-luftrenser
Min Philips-luftrenser fjerner ikke lugte tilstrækkeligt
Min Philips-luftrenser afgiver en slem eller ubehagelig lugt
Min Philips-luftrenser siger en mærkelig lyd
Min Philips-luftrenser forbedrer ikke luftkvaliteten
Jeg kan ikke knytte min Philips-luftrenser til appen
Min Philips-luftrensers filterudskiftningsindikator forbliver tændt