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  • Ultra Compact til føntørring hver dag
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  • Ultra Compact til føntørring hver dag
  • Ultra Compact til føntørring hver dag
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  • Ultra Compact til føntørring hver dag

Udgået

DryCare Essentialhårtørrer

BHD001/00

4.5
| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Ultra Compact til føntørring hver dag
Med denne hårtørrer får du en perfekt tørremulighed lige til at pakke i tasken, så du kan få dit foretrukne look, uanset hvor du er henne
Se alle fordele

EssentialCare Ultra Compact

Ultra Compact til føntørring hver dag

  • Ultrakompakt

  • 1200 W

  • 2 fleksible hastighedsindstillinger

1,8m ledning giver maksimal fleksibilitet

1,8m ledning giver maksimal fleksibilitet

1,8 m ledning.

1600 W til skånsom tørring

1600 W til skånsom tørring

Denne Philips EssentialCare Compact skaber det rigtige niveau af luftstrøm og skånsom tørrekraft, så du opnår smukke resultater hver dag.

Brugervenligt, kompakt design

Brugervenligt, kompakt design

Denne hårtørrer, der er let og nem at håndtere og alligevel lille nok til at kunne opbevares overalt, har et smart og moderne design.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

08/11/2014

Deutschland

Deutschland

Kompakter Haartrockner ideal für unterwegs

Ich durfte diesen Haartrockner von Philips testen. Als ich die Verpackung öffnete fragte ich mich zuerst ob dieser kompakte Haarfön auch wirklich Leistung bringt. Natürlich wurde er auch gleich getestet und ich muss sagen auch wenn er klein und nur 1.200 Watt hat föhnt er sehr gut. Er hat eine gute Wärme sodass die Haare nicht zu sehr erhitzt werden und trotzdem die Haare schnell trocknen. Für die Reise ist er super geeignet, da ich Hotels ja oft Haartrockner sind wo man dauerhaft auf die An-Taste drücken muss dass er nicht abgeht. Dies ist hier nicht der Fall. Ich würde den Haartrockner auf alle Fälle weiter empfehlen, er wird bei mir aktuell sogar täglich benutzt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner

15/10/2014

Deutschland

Deutschland

fön

also, ich kann nur sagen einfach top! ich komme viel besser zurecht als vorher danke

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner

17/10/2014

Deutschland

Deutschland

Klein und trotzem leistungsstark

Wer einen neuen Haartrockner für den nächsten Urlaub oder die nächste Geschäftsreise sucht ist hier gut bedient. Der Haartrockner ist mit 1200 Watt leistungsstark und trotzdem kompakt und leicht zu transportieren. Er hat ein 1,8 Meter langes Kabel, welches für viel Mobilität im Badezimmer sorgt. Zudem kann er durch die Aufhängeöse ganz einfach und unkompliziert an die Wand gehängt werden. Mit seinen 2 voreingestellten Kombinationsstufen bietet er eine gute Leistung für die Reise. Die Stylingdüse sorgt für die Möglichkeit eines präzisen Stylings. Insgesamt gibt es also ein klares Daumen hoch für das günstige Modell. Für die Reise ist er sehr gut geeignet, für zu Hause wünsche ich mir aber ein paar mehr Features und Einstellungsmöglichkeiten. Als Kompakt-Haartrockner erfüllt er aber seinen Zweck- leistungsstark bei kleiner Größe.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner

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