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DryCare Essential hårtørrer
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BHD001/00
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Er min Philips-hårstyler asbestfri?
Må jeg vikle ledningen rundt om min Philips-styler efter brug?
Hvordan bruger jeg tilbehørsdelene med min Philips-hårtørrer?
Hvordan rengør jeg min Philips-styler?
Min Philips-hårstyler slukkede pludseligt?
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