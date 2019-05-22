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  • Bygget til store resultater, designet til styling
  • Bygget til store resultater, designet til styling
  • Bygget til store resultater, designet til styling
  • Bygget til store resultater, designet til styling
  • Bygget til store resultater, designet til styling
  • Bygget til store resultater, designet til styling
  • Bygget til store resultater, designet til styling
  • Bygget til store resultater, designet til styling
  • Bygget til store resultater, designet til styling
  • Bygget til store resultater, designet til styling
  • Bygget til store resultater, designet til styling
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  • Bygget til store resultater, designet til styling
  • Bygget til store resultater, designet til styling
  • Bygget til store resultater, designet til styling
  • Bygget til store resultater, designet til styling
  • Bygget til store resultater, designet til styling
  • Bygget til store resultater, designet til styling
  • Bygget til store resultater, designet til styling
  • Bygget til store resultater, designet til styling
  • Bygget til store resultater, designet til styling
  • Bygget til store resultater, designet til styling

Udgået

DryCareProfessionel hårtørrer

BHD176/00

4.5
| (123) Anmeldelser | 91% anbefaler dette produkt
Bygget til store resultater, designet til styling
Philips DryCare Pro-hårtørrer med en professionel vekselstrømsmotor, der kan nå op på en lufthastighed på 95 km/t og give hurtige og professionelle resultater. Den lette hårtørrer er også nemmere at håndtere og giver en komfortabel tørreoplevelse.
Se alle fordele

Bygget til store resultater, designet til styling

  • 2200 W

  • Vekselstrømsmotor

  • 95 km/t

Ion-behandling giver blankt hår uden krus

Ion-behandling giver blankt hår uden krus

Ionisk behandling giver mulighed for antistatisk tørring. Negativt ladede ioner eliminerer statisk elektricitet og behandler og glatter porerne i håret for at forstærke hårets glans. Resultatet er blødt og smukt skinnende hår uden krus.

Letvægt

Letvægt

Philips DryCare Pro-hårtørreren har et lettere og kompakt design, der gør den mere behagelig at bruge. Håndtaget har et ergonomisk design, der gør den nem at gribe fat i og holde om.

Koldt pust, et skud kold luft til at style håret

Koldt pust, et skud kold luft til at style håret

CoolShot-knappen er en vigtig professionel funktion, der giver et intenst skud kold luft. Den bruges efter stylingen til at "sætte" frisuren.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

123

Anmeldelser

91%

anbefaler dette produkt

22/05/2019

Deutschland

Deutschland

Super Prudukt

Als ausgebildeter Friseur bin ich komplett begeistert. Ich habe den Philips DryCare Pro Haartrockner täglich im Einsatz. Nach dem Haarewaschen, super schnelle Trocknung, ohne die Haarstruktur anzugreifen. Zwischendurch um die Haare im trockenem Zustand frühmorgens in Form zu bringen, einfach super schnell und einfach. Selbst dabei werden die Haare bei sachgerechter Anwendung nicht geschädigt. Produkt sehr empfehlenswert.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare BHD176/00 Pro Haartrockner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare BHD176/00 Pro Haartrockner

08/03/2018

Deutschland

Deutschland

Der Föhn hat Kraft!!!!

Das Gerät liegt sehr gut in der Hand und hat einen sehr starken Motor. Selbst lange Haare sind im Handumdrehen trocken. Sehr empfehlenswert auch zum Haarstyling!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare BHD177/00 Pro Hairdryer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare BHD177/00 Pro Hairdryer

06/01/2016

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Philips DryCare Pro Haartrockner BHD176/00 2200 W, AC-Motor, 95 km/h

würde dieses produkt jederzeit wieder kaufen, sehr gute handhabung trocknet die haare in kürzester zeit.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare BHD176/00 Pro Haartrockner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare BHD176/00 Pro Haartrockner

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