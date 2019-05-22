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Udgået
2200 W
Vekselstrømsmotor
95 km/t
Ionisk behandling giver mulighed for antistatisk tørring. Negativt ladede ioner eliminerer statisk elektricitet og behandler og glatter porerne i håret for at forstærke hårets glans. Resultatet er blødt og smukt skinnende hår uden krus.
Philips DryCare Pro-hårtørreren har et lettere og kompakt design, der gør den mere behagelig at bruge. Håndtaget har et ergonomisk design, der gør den nem at gribe fat i og holde om.
CoolShot-knappen er en vigtig professionel funktion, der giver et intenst skud kold luft. Den bruges efter stylingen til at "sætte" frisuren.
4.5
ud af 5
123
Anmeldelser
91%
anbefaler dette produkt
Schildi
22/05/2019
Deutschland
Super Prudukt
Als ausgebildeter Friseur bin ich komplett begeistert. Ich habe den Philips DryCare Pro Haartrockner täglich im Einsatz. Nach dem Haarewaschen, super schnelle Trocknung, ohne die Haarstruktur anzugreifen. Zwischendurch um die Haare im trockenem Zustand frühmorgens in Form zu bringen, einfach super schnell und einfach. Selbst dabei werden die Haare bei sachgerechter Anwendung nicht geschädigt. Produkt sehr empfehlenswert.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare BHD176/00 Pro Haartrockner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare BHD176/00 Pro Haartrockner
Pitta20
08/03/2018
Deutschland
Der Föhn hat Kraft!!!!
Das Gerät liegt sehr gut in der Hand und hat einen sehr starken Motor. Selbst lange Haare sind im Handumdrehen trocken. Sehr empfehlenswert auch zum Haarstyling!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare BHD177/00 Pro Hairdryer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare BHD177/00 Pro Hairdryer
chevyz26
06/01/2016
Deutschland
Bekræftet køber
Philips DryCare Pro Haartrockner BHD176/00 2200 W, AC-Motor, 95 km/h
würde dieses produkt jederzeit wieder kaufen, sehr gute handhabung trocknet die haare in kürzester zeit.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare BHD176/00 Pro Haartrockner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare BHD176/00 Pro Haartrockner