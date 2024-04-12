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  • Personlig tørring med SenseIQ
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  • Personlig tørring med SenseIQ
  • Personlig tørring med SenseIQ
  • Personlig tørring med SenseIQ
  • Personlig tørring med SenseIQ
  • Personlig tørring med SenseIQ
  • Personlig tørring med SenseIQ
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Personlig tørring med SenseIQ
  • Personlig tørring med SenseIQ
  • Personlig tørring med SenseIQ
  • Personlig tørring med SenseIQ
  • Personlig tørring med SenseIQ

PrestigeHårtørrer

BHD628/00

4.6
| (151) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produkt
Personlig tørring med SenseIQ
Vi præsenterer Philips hårtørreren med SenseIQ. Den registrerer og tilpasser sig dit hår og justerer temperaturen for at undgå overophedning og bevare hårets naturlige fugtighed. Hver gang du tørrer, vil dit hår føles smukt og velplejet.
Se alle fordele

Giver skinnende, fugtrigt og sundt hår

Personlig tørring med SenseIQ

  • Personlig teknologi

  • Infrarød sensor

  • Kraftig tørring: 20 % hurtigere*

  • Bibeholder op til 90 %** fugt

Skræddersyet tørreoplevelse

Skræddersyet tørreoplevelse

SenseIQ-teknologi giver en skræddersyet tørreoplevelse. REGISTRERER. Hårtørrerens infrarøde sensor scanner kontinuerligt temperaturen i dit hår for at give en individuel beskyttelse. TILPASSER SIG. Sensoren justerer temperaturen mere end 4.000 gange pr. tørringssession*** for at forhindre overophedning. PLEJER. Vores sensor- og tilpasningsteknologi beskytter håret under føntørring og bibeholder op til 90 %** af dit hårs naturlige fugtighed.

Føler hårets temperatur

Føler hårets temperatur

Mens andre hårtørrere kun måler luftstrømmens temperatur, måler Philips-hårtørreren med SenseIQ-teknologi dit hårs temperatur for at undgå overophedning. Udstyret med infrarød sensor, der sikrer den rette tørreoplevelse til dit hår.

Tilpasser tørreydeevnen

Tilpasser tørreydeevnen

Hårtørreren med SenseIQ justerer luftstrømmens temperatur op til 4.000 gange pr. tørrersession*** for at undgå overophedning.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.6

ud af 5

151

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produkt

12/04/2024

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Super

Ich habe diesen Haartrockner für mich selbst gekauft und bin jedes Mal zufrieden, wenn ich ihn benutze. Er ist sehr leicht, praktisch und erledigt die Arbeit schnell. Die Haarqualität hat sich nach der Verwendung dieses Haartrockners deutlich verbessert!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Prestige BHD628/00 Haartrockner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Prestige BHD628/00 Haartrockner

23/10/2023

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Schnell und schonend trockene Haare

Der Philips Prestige BHD628/00 Fön trocknet die Haare extrem schnell ohne dass sie strohig oder trocken werden. Leider ist die automatische Temperaturregelung nicht mit allen Aufsätzen aktiv, weshalb ich die Aufsätze zwischen vor-trocknen und stylen wechsele. Damit funktioniert aber alles super, so dass es trotzdem volle 5 Sterne gibt. Bin sehr zufrieden mit dem schön leichten und auch recht leisen Fön.

Fordele

Schnell, leise, schonend

Ulemper

Man muss die Aufsätze wechseln

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Prestige BHD628/00 Haartrockner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Prestige BHD628/00 Haartrockner

12/08/2023

Deutschland

Deutschland

Der Beste Haartrockner den ich jemals benutzt habe

Das ist Der Beste Haartrockner den ich jemals benutzt habe. Meine Haare werden nicht überhitzt. So schnell waren meine Haare noch nie trocken. der Trockner hinterlässt ein super Gefühl.

Fordele

Sehr schnell, schonend, perfektes Ergebnis

Ulemper

keine gefunden

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Prestige BHD628/00 Haartrockner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Prestige BHD628/00 Haartrockner

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Hurtigere vs. BHD004, 1800W hårtørrer

  2. I skånsom tilstand, efter 5 minutters tørring

  3. * Målt over 10 minutters tørresession

  4. * * vs. HP8280

  5. * * * * Vs HP8280 uden ledning, tilbehør