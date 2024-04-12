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Personlig teknologi
Infrarød sensor
Kraftig tørring: 20 % hurtigere*
Bibeholder op til 90 %** fugt
SenseIQ-teknologi giver en skræddersyet tørreoplevelse. REGISTRERER. Hårtørrerens infrarøde sensor scanner kontinuerligt temperaturen i dit hår for at give en individuel beskyttelse. TILPASSER SIG. Sensoren justerer temperaturen mere end 4.000 gange pr. tørringssession*** for at forhindre overophedning. PLEJER. Vores sensor- og tilpasningsteknologi beskytter håret under føntørring og bibeholder op til 90 %** af dit hårs naturlige fugtighed.
Mens andre hårtørrere kun måler luftstrømmens temperatur, måler Philips-hårtørreren med SenseIQ-teknologi dit hårs temperatur for at undgå overophedning. Udstyret med infrarød sensor, der sikrer den rette tørreoplevelse til dit hår.
Hårtørreren med SenseIQ justerer luftstrømmens temperatur op til 4.000 gange pr. tørrersession*** for at undgå overophedning.
4.6
ud af 5
151
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produkt
Vlada Krp
12/04/2024
Deutschland
Bekræftet køber
Super
Ich habe diesen Haartrockner für mich selbst gekauft und bin jedes Mal zufrieden, wenn ich ihn benutze. Er ist sehr leicht, praktisch und erledigt die Arbeit schnell. Die Haarqualität hat sich nach der Verwendung dieses Haartrockners deutlich verbessert!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Prestige BHD628/00 Haartrockner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Prestige BHD628/00 Haartrockner
Ninkalina
23/10/2023
Deutschland
Bekræftet køber
Schnell und schonend trockene Haare
Der Philips Prestige BHD628/00 Fön trocknet die Haare extrem schnell ohne dass sie strohig oder trocken werden. Leider ist die automatische Temperaturregelung nicht mit allen Aufsätzen aktiv, weshalb ich die Aufsätze zwischen vor-trocknen und stylen wechsele. Damit funktioniert aber alles super, so dass es trotzdem volle 5 Sterne gibt. Bin sehr zufrieden mit dem schön leichten und auch recht leisen Fön.
Fordele
Schnell, leise, schonend
Ulemper
Man muss die Aufsätze wechseln
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Prestige BHD628/00 Haartrockner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Prestige BHD628/00 Haartrockner
kiuziu
12/08/2023
Deutschland
Der Beste Haartrockner den ich jemals benutzt habe
Das ist Der Beste Haartrockner den ich jemals benutzt habe. Meine Haare werden nicht überhitzt. So schnell waren meine Haare noch nie trocken. der Trockner hinterlässt ein super Gefühl.
Fordele
Sehr schnell, schonend, perfektes Ergebnis
Ulemper
keine gefunden
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Prestige BHD628/00 Haartrockner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Prestige BHD628/00 Haartrockner
Hurtigere vs. BHD004, 1800W hårtørrer
I skånsom tilstand, efter 5 minutters tørring
* Målt over 10 minutters tørresession
* * vs. HP8280
* * * * Vs HP8280 uden ledning, tilbehør