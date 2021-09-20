Søgeord

0

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

    • Ekstra mundstykke til hårtørrere Ekstra mundstykke til hårtørrere Ekstra mundstykke til hårtørrere

      Prestige Tørredyse

      CP1695

      Ekstra mundstykke til hårtørrere

      Hårtørrermundstykket hjælper den varme luft med at strømme, mens du tørrer håret, reducerer krus og øger volumen.

      Se alle fordelene
      Vælg en betalingsmetode

      Lignende produkter

      Se alle Tilbehør til hårpleje

      Gør den til en pakke, og spar penge Gør den til en pakke, og få 1 gratis produkt

      Alle dine behov dækkes af ét køb

      Pakkepris

      Spring over

      Vælg et af følgende: Vælg et af følgende produkter:

      Kompatible produkter

      Hvor finder jeg mit modelnummer?
      Find produktnummeret
      Hvor kan jeg finde produktnummeret?
      produkter fundet for Der blev ikke fundet nogen produkter for

      Ekstra mundstykke til hårtørrere

      Tjek kompatibilitet nedenfor

      • hårtørrer
      • Rosa guld
      • Bredde: 10,5 mm

      Forny let dit produkt med originale reservedele fra Philips

      Fra tid til anden har dit produkt behov for en ansigtsløftning, men aldrig før har det været nemmere takket være reservedele til forbrugerprodukter fra Philips til fornyelse af dine produkter. Dette garanteres alt sammen med Philips' kvalitet.

      Tekniske specifikationer

      • Reservedel

        Passer til produkttyperne
        BHD628
      Badge-D2C

      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.

      Anbefalede produkter

      Nyligt viste produkter

      Eksklusive tilbud, kun til dig


      En sund livsstil starter her. Tilmeld dig og få glæde af:

      75 kr. på dit første køb.*

      Tidlig adgang til udsalg.

      Tips om sund livsstil.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!
      Hvad betyder dette?
      *Klik her for at læse om vores vilkår og betingelser
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle rettigheder forbeholdes.

      Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.