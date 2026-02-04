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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
ThermoShield Advanced
30 % hurtigere tørring*
25 % mere ensartet varme
Vandion, mineralsk ion, 8x ion
Dobbeltsensorsystemet aflæser kontinuerligt temperaturen i rummet og justerer aktivt tørretemperaturen 24.000 gange pr. session*** for at beskytte dit hår mod overophedning. Opnå 25 % mere ensartet**** tørretemperatur i alle omgivelser
Innovative blæserblade og et specialdesignet varmelegeme tørrer effektivt dit hår på blot 4 minutter*****.
Tilfør fugt for at opnå blødt, sundt hår. Vandionteknologi genererer mere end 1000 gange så meget vandindhold som uden en ionisator.
4.6
ud af 5
117
Anmeldelser
97%
anbefaler dette produkt
Gupi
04/02/2026
Deutschland
Bekræftet køber
Toller Fön
Ich bin sehr zufrieden mit dem Fön, schont meine Haare und trocknet schneller
Denne anmeldelse blev foretaget for Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie
Denne anmeldelse blev foretaget for Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie
Popeni
21/01/2026
Deutschland
Bekræftet køber
Das Produkt hat verschiedene Modis, prima in Anwen
Tolles Produkt! Angenehmes Fönen für mein feines Haar.
Fordele
leise, sanft zum Haar
Ulemper
Kühlknopf ist ungünstig positioniert, kommt man öfter drauf als gewünscht
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie
Noni87
05/08/2024
Deutschland
Del af kampagnen
außergewöhnlich!
Bis ich diesen wunderbaren Trockner entdeckte, hätte ich nicht gedacht, dass es etwas so Schönes gibt, das Ihr Haar schnell trocknen kann, Ihnen aber maximalen Schutz für Ihr Haar bietet. Es ist ein Trockner, der von außen großartig aussieht, er hat eine ungewöhnliche Farbe und die Spitzen! die magnetisch haften, es ist neu, der mich angenehm überrascht hat. Jemand, den ich kenne, hat gesehen, dass ich diesen Trockner habe, und hat nach meiner Meinung gefragt. Ehrlich gesagt habe ich diesen Trockner empfohlen, weil er großartig ist und viel schneller trocknet als andere, die ich bisher hatte, aber er kümmert sich auch um Ihre Gesundheit und schädigt das Haar nicht ! Vielen Dank, dass Sie an diesem Test teilgenommen haben und das Glück hatten, diesen wunderbaren Trockner zu erhalten.
Fordele
trocknet schneller und bietet Schutz!
Ulemper
Solch ein wunderbares Produkt kann keine Nachteile haben
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie
Sammenlignet med Philips Basic-hårtørrer BHD002
sammenlignet med Philips MoistureProtect HP8280
* Baseret på gennemsnitlig tørretid på 4 minutter
* * Sammenlignet med Phillips BHD510
* * * Baseret på middellangt (40 cm) kaukasisk hår i et laboratoriemiljø, ved højeste hastigheds- og varmeindstillinger. Det faktiske resultat kan variere.
* * * * Mineral-ionisk efter 6 måneders UV-eksponering
* * * * * Sammenlignet med HP8232/20 i højeste indstilling
* * * * * * Sammenlignet med Philips MoistureProtect HP8281 ved at sammenligne tørretiden ved den højeste varme- og hastighedsindstilling
* * * * * * * Philips MoistureProtect HP8280 i højeste indstilling