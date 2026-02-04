ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • 30 % hurtigere*. Lettere**. Effektiv beskyttelse af håret.
  • 30 % hurtigere*. Lettere**. Effektiv beskyttelse af håret.
  • 30 % hurtigere*. Lettere**. Effektiv beskyttelse af håret.
  • 30 % hurtigere*. Lettere**. Effektiv beskyttelse af håret.
  • 30 % hurtigere*. Lettere**. Effektiv beskyttelse af håret.
  • 30 % hurtigere*. Lettere**. Effektiv beskyttelse af håret.
  • 30 % hurtigere*. Lettere**. Effektiv beskyttelse af håret.
  • 30 % hurtigere*. Lettere**. Effektiv beskyttelse af håret.
  • 30 % hurtigere*. Lettere**. Effektiv beskyttelse af håret.
  • 30 % hurtigere*. Lettere**. Effektiv beskyttelse af håret.
  • 30 % hurtigere*. Lettere**. Effektiv beskyttelse af håret.
  • 30 % hurtigere*. Lettere**. Effektiv beskyttelse af håret.
  • 30 % hurtigere*. Lettere**. Effektiv beskyttelse af håret.
  • 30 % hurtigere*. Lettere**. Effektiv beskyttelse af håret.
  • 30 % hurtigere*. Lettere**. Effektiv beskyttelse af håret.
  • 30 % hurtigere*. Lettere**. Effektiv beskyttelse af håret.
  • 30 % hurtigere*. Lettere**. Effektiv beskyttelse af håret.
  • 30 % hurtigere*. Lettere**. Effektiv beskyttelse af håret.
  • 30 % hurtigere*. Lettere**. Effektiv beskyttelse af håret.
  • 30 % hurtigere*. Lettere**. Effektiv beskyttelse af håret.
  • 30 % hurtigere*. Lettere**. Effektiv beskyttelse af håret.
  • 30 % hurtigere*. Lettere**. Effektiv beskyttelse af håret.

Hair Dryer7000-serien

BHD720/13

4.6
| (117) Anmeldelser | 97% anbefaler dette produkt
30 % hurtigere*. Lettere**. Effektiv beskyttelse af håret.
Philips-hårtørreren i 7000-serien leverer professionelle resultater hurtigt. Millioner af ioner øger hårets glans, mens ThermoShield Advanced-teknologi registrerer temperaturen og beskytter håret mod overophedning.
Se alle fordele

med ThermoShield Advanced Technology

30 % hurtigere*. Lettere**. Effektiv beskyttelse af håret.

  • ThermoShield Advanced

  • 30 % hurtigere tørring*

  • 25 % mere ensartet varme

  • Vandion, mineralsk ion, 8x ion

ThermoShield Advanced beskytter dit hår mod overophedning

ThermoShield Advanced beskytter dit hår mod overophedning

Dobbeltsensorsystemet aflæser kontinuerligt temperaturen i rummet og justerer aktivt tørretemperaturen 24.000 gange pr. session*** for at beskytte dit hår mod overophedning. Opnå 25 % mere ensartet**** tørretemperatur i alle omgivelser

Kraftig luftstrøm til 30 % hurtigere tørring*

Kraftig luftstrøm til 30 % hurtigere tørring*

Innovative blæserblade og et specialdesignet varmelegeme tørrer effektivt dit hår på blot 4 minutter*****.

Vandioner tilfører håret fugt

Vandioner tilfører håret fugt

Tilfør fugt for at opnå blødt, sundt hår. Vandionteknologi genererer mere end 1000 gange så meget vandindhold som uden en ionisator.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.6

ud af 5

117

Anmeldelser

97%

anbefaler dette produkt

04/02/2026

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Toller Fön

Ich bin sehr zufrieden mit dem Fön, schont meine Haare und trocknet schneller

Denne anmeldelse blev foretaget for Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie

Denne anmeldelse blev foretaget for Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie

21/01/2026

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Das Produkt hat verschiedene Modis, prima in Anwen

Tolles Produkt! Angenehmes Fönen für mein feines Haar.

Fordele

leise, sanft zum Haar

Ulemper

Kühlknopf ist ungünstig positioniert, kommt man öfter drauf als gewünscht

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie

05/08/2024

Deutschland

Deutschland

außergewöhnlich!

Bis ich diesen wunderbaren Trockner entdeckte, hätte ich nicht gedacht, dass es etwas so Schönes gibt, das Ihr Haar schnell trocknen kann, Ihnen aber maximalen Schutz für Ihr Haar bietet. Es ist ein Trockner, der von außen großartig aussieht, er hat eine ungewöhnliche Farbe und die Spitzen! die magnetisch haften, es ist neu, der mich angenehm überrascht hat. Jemand, den ich kenne, hat gesehen, dass ich diesen Trockner habe, und hat nach meiner Meinung gefragt. Ehrlich gesagt habe ich diesen Trockner empfohlen, weil er großartig ist und viel schneller trocknet als andere, die ich bisher hatte, aber er kümmert sich auch um Ihre Gesundheit und schädigt das Haar nicht ! Vielen Dank, dass Sie an diesem Test teilgenommen haben und das Glück hatten, diesen wunderbaren Trockner zu erhalten.

Fordele

trocknet schneller und bietet Schutz!

Ulemper

Solch ein wunderbares Produkt kann keine Nachteile haben

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med Philips Basic-hårtørrer BHD002

  2. sammenlignet med Philips MoistureProtect HP8280

  3. * Baseret på gennemsnitlig tørretid på 4 minutter

  4. * * Sammenlignet med Phillips BHD510

  5. * * * Baseret på middellangt (40 cm) kaukasisk hår i et laboratoriemiljø, ved højeste hastigheds- og varmeindstillinger. Det faktiske resultat kan variere.

  6. * * * * Mineral-ionisk efter 6 måneders UV-eksponering

  7. * * * * * Sammenlignet med HP8232/20 i højeste indstilling

  8. * * * * * * Sammenlignet med Philips MoistureProtect HP8281 ved at sammenligne tørretiden ved den højeste varme- og hastighedsindstilling

  9. * * * * * * * Philips MoistureProtect HP8280 i højeste indstilling