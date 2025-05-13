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StyleCare Essential Opvarmet glattebørste
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BHH880/00
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Må jeg vikle ledningen rundt om min Philips-styler efter brug?
Er min Philips-hårstyler asbestfri?
Tager mit hår skade af udglatning?
Hvordan rengør jeg min Philips-styler?
Min Philips-hårstyler afgav en lugt
Der kommer røg ud af min Philips-styler under brug
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