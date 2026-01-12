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  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*

StyleCare EssentialOpvarmet glattebørste

BHH880/00

4.5
| (150) Anmeldelser | 96% anbefaler dette produkt
Naturligt glat hår på 5 minutter*
Glatter du håret med jævne mellemrum, og vil du gerne finde en hurtigere og mere skånsom styling, som desuden bibeholder hårets volumen? Så bør du prøve Philips opvarmede glattebørste, som reder håret ud og glatter det, samtidig med at den beskytter hårbunden mod varme. Den keramiske belægning gør, at børsten glider let hen over håret, samtidig med at ThermoProtect holder temperaturen konstant og beskytter håret.
Se alle fordele

Blødt og blankt resultat uden krus

Naturligt glat hår på 5 minutter*

  • Stor børste til nem styling

  • Konstant temperatur, skånsom for håret

  • Keramisk belegg

Keramisk belægning til skånsom og effektiv styling

Keramisk belægning til skånsom og effektiv styling

Den keramiske belægning i turmalin gør, at børsten glider let hen over håret, så stylingen bliver både effektiv og skånsom. Glattebørsten bibeholder hårets naturlige volumen og gør det blankt og blødt uden at kruse.

Konstant temperatur forhindrer, at håret beskadiges.

Konstant temperatur forhindrer, at håret beskadiges.

Glat håret på et øjeblik, uden at det tager skade. Takket være ThermoProtect-teknikken opretholder glattebørsten en konstant temperatur, som gør, at håret ikke bliver brændt eller slidt på grund af for høje temperaturer.

2 temperaturindstillinger, så det passer til din hårtype

2 temperaturindstillinger, så det passer til din hårtype

To temperaturindstillinger (170 °C og 200 °C), så det passer bedst til din hårtype.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

150

Anmeldelser

96%

anbefaler dette produkt

2

12/01/2026

Norge

Norge

Holder det den lover

Glatter grundig og raskt, selv på tjukt og langt hår. Holder det den lover, er kjempefornøyd!

Fordele

Pris og effektivitet

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare Essential BHH880 Overhalt oppvarmet glattebørste

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare Essential BHH880 Overhalt oppvarmet glattebørste

09/11/2020

Sverige

Sverige

Bästa !

Super enkelt och snabbt att få en platt frisyr. Haft svårt tidigare att få bakhåret rakt men med platsborsten är det super enkelt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare Essential BHH880/00 Uppvärmd plattborste

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare Essential BHH880/00 Uppvärmd plattborste

18/01/2019

Sverige

Sverige

riktigt kap!

Jag har använt den här plattborsten nu i ca 3 veckor och jag måste bara säga - WOW! Jag brukade alltid platta mitt hår, vilket sliter så mycket på håret plus att det gör håret ganska platt. Denna plattborsten behåller volymen i håret samtidigt som den genom endast ett drag (!) gör håret platt, följsamt och nästan glansigt. Rekommenderar den här produkten och denna produkt är det enda jag använder just nu. 5/5! enda minuset är kanske att den är lite tung, men det gör absolut ingenting om man tänker på vilket resultat man får! :)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare Essential BHH880/00 Uppvärmd plattborste

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare Essential BHH880/00 Uppvärmd plattborste

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Målt på 33 kvinder med mellemlangt hår. Test udført i Kina.