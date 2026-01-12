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30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Stor børste til nem styling
Konstant temperatur, skånsom for håret
Keramisk belegg
Den keramiske belægning i turmalin gør, at børsten glider let hen over håret, så stylingen bliver både effektiv og skånsom. Glattebørsten bibeholder hårets naturlige volumen og gør det blankt og blødt uden at kruse.
Glat håret på et øjeblik, uden at det tager skade. Takket være ThermoProtect-teknikken opretholder glattebørsten en konstant temperatur, som gør, at håret ikke bliver brændt eller slidt på grund af for høje temperaturer.
To temperaturindstillinger (170 °C og 200 °C), så det passer bedst til din hårtype.
4.5
ud af 5
150
Anmeldelser
96%
anbefaler dette produkt
Elcf
12/01/2026
Norge
Holder det den lover
Glatter grundig og raskt, selv på tjukt og langt hår. Holder det den lover, er kjempefornøyd!
Fordele
Pris og effektivitet
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare Essential BHH880 Overhalt oppvarmet glattebørste
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare Essential BHH880 Overhalt oppvarmet glattebørste
09/11/2020
Sverige
Bästa !
Super enkelt och snabbt att få en platt frisyr. Haft svårt tidigare att få bakhåret rakt men med platsborsten är det super enkelt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare Essential BHH880/00 Uppvärmd plattborste
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare Essential BHH880/00 Uppvärmd plattborste
iremarie
18/01/2019
Sverige
riktigt kap!
Jag har använt den här plattborsten nu i ca 3 veckor och jag måste bara säga - WOW! Jag brukade alltid platta mitt hår, vilket sliter så mycket på håret plus att det gör håret ganska platt. Denna plattborsten behåller volymen i håret samtidigt som den genom endast ett drag (!) gör håret platt, följsamt och nästan glansigt. Rekommenderar den här produkten och denna produkt är det enda jag använder just nu. 5/5! enda minuset är kanske att den är lite tung, men det gör absolut ingenting om man tänker på vilket resultat man får! :)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare Essential BHH880/00 Uppvärmd plattborste
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare Essential BHH880/00 Uppvärmd plattborste
Målt på 33 kvinder med mellemlangt hår. Test udført i Kina.