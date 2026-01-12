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Alle serier

  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*
  • Naturligt glat hår på 5 minutter*

Nyistandsatte

StyleCare EssentialRenoveret opvarmet glattebørste

BHH880/00R1

4.5
| (150) Anmeldelser | 96% anbefaler dette produkt
Naturligt glat hår på 5 minutter*
Få naturligt glat, smukt skinnende hår på blot 5 minutter. Vores ThermoProtect-teknologi og børstehårsdesign skaber tilsammen sundt hår uden krus.
Se alle fordele

Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere

Blødt, skinnende hår uden krus

Naturligt glat hår på 5 minutter*

  • Ekstra stort børsteareal

  • ThermoProtect-teknologi

  • Keramisk tourmalin-belægning

Ledning med kugleled

Ledning med kugleled

Spiralledning gør den bekvem at bruge.

Keramisk belægning til skånsom og effektiv styling

Keramisk belægning til skånsom og effektiv styling

Den keramiske belægning i turmalin gør, at børsten glider let hen over håret, så stylingen bliver både effektiv og skånsom. Glattebørsten bibeholder hårets naturlige volumen og gør det blankt og blødt uden at kruse.

Konstant temperatur forhindrer, at håret beskadiges.

Konstant temperatur forhindrer, at håret beskadiges.

Glat håret på et øjeblik, uden at det tager skade. Takket være ThermoProtect-teknikken opretholder glattebørsten en konstant temperatur, som gør, at håret ikke bliver brændt eller slidt på grund af for høje temperaturer.

Tekniske specifikationer

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  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Målt på 33 kvinder med mellemlangt hår. Test udført i Kina.