Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Nyistandsatte
Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere
Ekstra stort børsteareal
ThermoProtect-teknologi
Keramisk tourmalin-belægning
Spiralledning gør den bekvem at bruge.
Den keramiske belægning i turmalin gør, at børsten glider let hen over håret, så stylingen bliver både effektiv og skånsom. Glattebørsten bibeholder hårets naturlige volumen og gør det blankt og blødt uden at kruse.
Glat håret på et øjeblik, uden at det tager skade. Takket være ThermoProtect-teknikken opretholder glattebørsten en konstant temperatur, som gør, at håret ikke bliver brændt eller slidt på grund af for høje temperaturer.
Målt på 33 kvinder med mellemlangt hår. Test udført i Kina.