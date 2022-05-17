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  • Epilering på den nemme måde
  • Epilering på den nemme måde
  • Epilering på den nemme måde
  • Epilering på den nemme måde
  • Epilering på den nemme måde
  • Epilering på den nemme måde
  • Epilering på den nemme måde
  • Epilering på den nemme måde
  • Epilering på den nemme måde
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  • Epilering på den nemme måde
  • Epilering på den nemme måde
  • Epilering på den nemme måde
  • Epilering på den nemme måde
  • Epilering på den nemme måde
  • Epilering på den nemme måde
  • Epilering på den nemme måde
  • Epilering på den nemme måde

Udgået

Satinelle EssentialKompakt epilator med ledning

BRE225/00

4.4
| (474) Anmeldelser | 96% anbefaler dette produkt
Epilering på den nemme måde
Nyd glat hud på benene i flere uger med Philips Satinelle. Fjerner skånsomt hår helt ned til 0,5 mm ved roden. Epilering på den nemme måde med ergonomisk håndtag og vaskbart hoved sikrer optimal hygiejne
Se alle fordele

Glat hud i ugevis

Epilering på den nemme måde

  • til benene

Effektivt epileringssystem, der trækker hårene ud fra roden

Effektivt epileringssystem, der trækker hårene ud fra roden

Effektivt epileringssystem, der giver blød hud uden stubbe i flere uger

2 hastighedsindstillinger til at gribe tyndere og tykkere hår

2 hastighedsindstillinger til at gribe tyndere og tykkere hår

2 hastighedsindstillinger til at fjerne tyndere og tykkere hår for en mere personlig tilpasset hårfjerningsbehandling.

Profileret, ergonomisk greb for komfortabel brug

Profileret, ergonomisk greb for komfortabel brug

Den afrundede form passer perfekt i hånden og giver behagelig hårfjernelse. Og den ser også godt ud!

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.4

ud af 5

474

Anmeldelser

96%

anbefaler dette produkt

17/05/2022

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Great little epilator

My wife has used this device and reports it's a lot easier and less messy/smelly than using cream. Washable head is great idea

Fordele

Quick,good results

Ulemper

Slightly painful

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator

19/07/2021

United Kingdom

United Kingdom

Amazing epilator

So easy to use this epilator, gets all the hair, the cord is quite long. It’s very easy to clean, it comes with a small brush so you can easily keep it free from hair. It’s just the right size to fit in your palm. I would recommend to family and friends

Fordele

Long cord, easy to use & clean

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator

30/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

Amazing epilator

Brilliant product. Bought my first Phillips epilator 30 years ago!! It’s been a faithful piece of equipment ... nothing lasts forever ☹️ but I was amazed to see almost the same product virtually unchanged 30 years later ... totally recommend this product!!!

Fordele

I use almost everywhere

Ulemper

Not suitable for bikini line

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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  • Eksperttips og inspiration.