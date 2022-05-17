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Udgået
til benene
Effektivt epileringssystem, der giver blød hud uden stubbe i flere uger
2 hastighedsindstillinger til at fjerne tyndere og tykkere hår for en mere personlig tilpasset hårfjerningsbehandling.
Den afrundede form passer perfekt i hånden og giver behagelig hårfjernelse. Og den ser også godt ud!
4.4
ud af 5
474
Anmeldelser
96%
anbefaler dette produkt
Teknophope
17/05/2022
United Kingdom
Bekræftet køber
Great little epilator
My wife has used this device and reports it's a lot easier and less messy/smelly than using cream. Washable head is great idea
Fordele
Quick,good results
Ulemper
Slightly painful
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator
Fari83
19/07/2021
United Kingdom
Amazing epilator
So easy to use this epilator, gets all the hair, the cord is quite long. It’s very easy to clean, it comes with a small brush so you can easily keep it free from hair. It’s just the right size to fit in your palm. I would recommend to family and friends
Fordele
Long cord, easy to use & clean
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator
HappyWendy
30/06/2020
United Kingdom
Amazing epilator
Brilliant product. Bought my first Phillips epilator 30 years ago!! It’s been a faithful piece of equipment ... nothing lasts forever ☹️ but I was amazed to see almost the same product virtually unchanged 30 years later ... totally recommend this product!!!
Fordele
I use almost everywhere
Ulemper
Not suitable for bikini line
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator