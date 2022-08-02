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Satinelle Essential Kompakt epilator med ledning
Udgået
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BRE225/00
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Brugervejledning
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Skades lymfekarrene i armhulen, når jeg bruger epilatoren?
Kan jeg rejse med mit pleje- eller skønhedsprodukt fra Philips?
Hvordan ændrer jeg hastighedsindstillingerne på min Philips Epilator?
EpilatorEksfolieringshandske
Etui
Satinelle EssentialSkær
Pincetsæt
Min Philips-epilator oplader ikke
Min Philips-epilator fjerner ikke behåring korrekt
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