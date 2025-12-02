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  • Skånsom og glat
  • Skånsom og glat
  • Skånsom og glat
  • Skånsom og glat
  • Skånsom og glat
  • Skånsom og glat
  • Skånsom og glat

Epilator Series 2000Epilator med ledning

BRE227/00

4.5
| (136) Anmeldelser | 97% anbefaler dette produkt
Skånsom og glat
Oplev varig hårfjerning, der er skånsom mod din hud, og opnå glat hud i op til 28 dage. Vi ved, at epilering kan være skræmmende. Men det bliver mindre smertefuldt ved regelmæssig brug!*
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Skånsom mod dig og din hud

Skånsom og glat

  • Til ben og krop

  • Med massagehætte

Op til 4 uger med glat hud

Op til 4 uger med glat hud

Nyd følelsen af glat hud, der fortsætter og fortsætter. Med epilatoren kan du slippe for at fjerne hår i op til 4 uger.

Nem og effektiv epilering

Nem og effektiv epilering

Nyd en nem og super glat løsning derhjemme med denne praktiske epilator. Den fanger lige så effektivt som voks, uden at skulle besøge en skønhedssalon eller rode derhjemme.

Bæredygtig glathed

Bæredygtig glathed

Et engangskøb med papirbaseret emballage, ingen batterier og et håndtag fremstillet af 50 % genbrugsmaterialer – denne epilator har til formål at på påvirke miljøet så lidt som muligt.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.5

ud af 5

136

Anmeldelser

97%

anbefaler dette produkt

02/12/2025

Sverige

Sverige

Lätthanterad

Lätt att använda. Nästan smärtfri användning. Skulle rekommendera denna till alla som vill testa epilering.

Fordele

Lätt att hålla i

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd

01/12/2025

Sverige

Sverige

Stabil och prisvärd epilator

Jag är väldigt nöjd med Philips epilator i 2000-serien. Den är lätt att använda, ligger bra i handen och tar bort även korta hårstrån direkt från roten. Huden blir len länge och resultatet håller betydligt bättre än rakning. Massagekåpan gör dessutom att epileringen känns mycket skonsammare. En perfekt epilator för dig som vill ha ett prisvärt, enkelt och effektivt hårborttagningsverktyg. Rekommenderas!

Fordele

Sladdburen, man slipper tänka på laddningen.

Ulemper

Inga

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd

20/11/2025

Sverige

Sverige

En lite plågsam apparat

Jag har blivit utvald att testa denna epilator. Den är liten och smidig, har inte testat den så lång tid, så jag vet inte hur lång tid det tar för håret att växa ut igen. Den största nackdelen är att det är sladd och inte batteri/laddbar. Det gör ganska ont att bli av med håret, så är man jätte känslig så får man göra liten bit i taget. Det smidigaste är att man inte behöver hålla på med vax, raklödder eller hårborttagningskräm.

Fordele

inget kladd med tillbehör för att kunna få bort håret

Ulemper

Att den går på ström och inte är laddbar

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
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  1. 87 % er enige, iHUT Netherlands, n=28, 2024.