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30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Til ben og krop
Med massagehætte
Nyd følelsen af glat hud, der fortsætter og fortsætter. Med epilatoren kan du slippe for at fjerne hår i op til 4 uger.
Nyd en nem og super glat løsning derhjemme med denne praktiske epilator. Den fanger lige så effektivt som voks, uden at skulle besøge en skønhedssalon eller rode derhjemme.
Et engangskøb med papirbaseret emballage, ingen batterier og et håndtag fremstillet af 50 % genbrugsmaterialer – denne epilator har til formål at på påvirke miljøet så lidt som muligt.
4.5
ud af 5
136
Anmeldelser
97%
anbefaler dette produkt
Katten96
02/12/2025
Sverige
Del af kampagnen
Lätthanterad
Lätt att använda. Nästan smärtfri användning. Skulle rekommendera denna till alla som vill testa epilering.
Fordele
Lätt att hålla i
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd
Mellsten
01/12/2025
Sverige
Del af kampagnen
Stabil och prisvärd epilator
Jag är väldigt nöjd med Philips epilator i 2000-serien. Den är lätt att använda, ligger bra i handen och tar bort även korta hårstrån direkt från roten. Huden blir len länge och resultatet håller betydligt bättre än rakning. Massagekåpan gör dessutom att epileringen känns mycket skonsammare. En perfekt epilator för dig som vill ha ett prisvärt, enkelt och effektivt hårborttagningsverktyg. Rekommenderas!
Fordele
Sladdburen, man slipper tänka på laddningen.
Ulemper
Inga
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd
MrsC#
20/11/2025
Sverige
Del af kampagnen
En lite plågsam apparat
Jag har blivit utvald att testa denna epilator. Den är liten och smidig, har inte testat den så lång tid, så jag vet inte hur lång tid det tar för håret att växa ut igen. Den största nackdelen är att det är sladd och inte batteri/laddbar. Det gör ganska ont att bli av med håret, så är man jätte känslig så får man göra liten bit i taget. Det smidigaste är att man inte behöver hålla på med vax, raklödder eller hårborttagningskräm.
Fordele
inget kladd med tillbehör för att kunna få bort håret
Ulemper
Att den går på ström och inte är laddbar
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd
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