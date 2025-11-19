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  • Skånsom og glat
  • Skånsom og glat
  • Skånsom og glat
  • Skånsom og glat
  • Skånsom og glat
  • Skånsom og glat
  • Skånsom og glat
  • Skånsom og glat
  • Skånsom og glat

Epilator Series 4000Epilator med ledning

BRE247/00

4.6
| (101) Anmeldelser | 97% anbefaler dette produkt
Skånsom og glat
Oplev varig hårfjerning, der er skånsom mod din hud, og opnå glat hud i op til 28 dage. Vi ved, at epilering kan være skræmmende. Men det bliver mindre smertefuldt ved regelmæssig brug!*
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Skånsom mod dig og din hud

Skånsom og glat

  • Til kroppen og følsomme områder

  • Med LED-lys

  • +4 tilbehørsdele

  • Epiler, barber og eksfolier

Op til 4 uger med glat hud

Op til 4 uger med glat hud

Nyd følelsen af glat hud, der fortsætter og fortsætter. Med epilatoren kan du slippe for at fjerne hår i op til 4 uger.

Nem og effektiv epilering

Nem og effektiv epilering

Nyd en nem og super glat løsning derhjemme med denne praktiske epilator. Den fanger lige så effektivt som voks, uden at skulle besøge en skønhedssalon eller rode derhjemme.

Bæredygtig glathed

Bæredygtig glathed

Et engangskøb med papirbaseret emballage, ingen batterier og et håndtag fremstillet af 50 % genbrugsmaterialer – denne epilator har til formål at på påvirke miljøet så lidt som muligt.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.6

ud af 5

101

Anmeldelser

97%

anbefaler dette produkt

2

19/11/2025

United Kingdom

United Kingdom

Easy hair removal

This is a fantastic epilator! Very easy and comfortable to use. It is gentle on skin and you can see long lasting results. Highly recommended!

Fordele

Easy to use, gentle

Ulemper

NA

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator

17/11/2025

United Kingdom

United Kingdom

Fabulous Epilator

This Phillips series 4000 Epilator is a fantastic product to remove hair from under your arms and legs. It has 3 different settings to use to make removing hair comfortable. This epilator removes even the shortest of hair in no time at all. I have throughly enjoyed using this product. And this is my go to product to remove hair on a monthly basis. No more having to shave weekly has this product is epic. I highly recommend this product to anyone.

Fordele

Fabulous design and sleek

Ulemper

None

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator

17/11/2025

United Kingdom

United Kingdom

Great product

This is easy to use. It has changeable heads for different needs. The epilator is effective in pulling hairs from the root. This comes with a little bag to help store the item and accessories.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
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  1. 87 % er enige, iHUT Netherlands, n=28, 2024.