Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Til kroppen og følsomme områder
Med LED-lys
+4 tilbehørsdele
Epiler, barber og eksfolier
Nyd følelsen af glat hud, der fortsætter og fortsætter. Med epilatoren kan du slippe for at fjerne hår i op til 4 uger.
Nyd en nem og super glat løsning derhjemme med denne praktiske epilator. Den fanger lige så effektivt som voks, uden at skulle besøge en skønhedssalon eller rode derhjemme.
Et engangskøb med papirbaseret emballage, ingen batterier og et håndtag fremstillet af 50 % genbrugsmaterialer – denne epilator har til formål at på påvirke miljøet så lidt som muligt.
4.6
ud af 5
101
Anmeldelser
97%
anbefaler dette produkt
Renkk
19/11/2025
United Kingdom
Del af kampagnen
Easy hair removal
This is a fantastic epilator! Very easy and comfortable to use. It is gentle on skin and you can see long lasting results. Highly recommended!
Fordele
Easy to use, gentle
Ulemper
NA
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator
Ava2026
17/11/2025
United Kingdom
Del af kampagnen
Fabulous Epilator
This Phillips series 4000 Epilator is a fantastic product to remove hair from under your arms and legs. It has 3 different settings to use to make removing hair comfortable. This epilator removes even the shortest of hair in no time at all. I have throughly enjoyed using this product. And this is my go to product to remove hair on a monthly basis. No more having to shave weekly has this product is epic. I highly recommend this product to anyone.
Fordele
Fabulous design and sleek
Ulemper
None
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator
17/11/2025
United Kingdom
Del af kampagnen
Great product
This is easy to use. It has changeable heads for different needs. The epilator is effective in pulling hairs from the root. This comes with a little bag to help store the item and accessories.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator
87 % er enige, iHUT Netherlands, n=28, 2024.