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BRE735/00
Skades lymfekarrene i armhulen, når jeg bruger epilatoren?
Skal jeg bruge min epilator eller ladyshaver fra Philips på våd eller tør hud?
Er det sikkert at bruge skærfolie på hele kroppen?
Kan jeg rejse med mit pleje- eller skønhedsprodukt fra Philips?
Hvordan sætter jeg kammen fast på min bikinitrimmer fra Philips?
Hvordan ændrer jeg hastighedsindstillingerne på min Philips Epilator?
Hvordan oplader jeg min Philips-epilator?
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