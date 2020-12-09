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  • Effektiv epilering. Skånsom mod huden
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  • Effektiv epilering. Skånsom mod huden
  • Effektiv epilering. Skånsom mod huden
  • Effektiv epilering. Skånsom mod huden
  • Effektiv epilering. Skånsom mod huden
  • Effektiv epilering. Skånsom mod huden
  • Effektiv epilering. Skånsom mod huden
  • Effektiv epilering. Skånsom mod huden
  • Effektiv epilering. Skånsom mod huden
  • Effektiv epilering. Skånsom mod huden
  • Effektiv epilering. Skånsom mod huden
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Effektiv epilering. Skånsom mod huden
  • Effektiv epilering. Skånsom mod huden
  • Effektiv epilering. Skånsom mod huden
  • Effektiv epilering. Skånsom mod huden
  • Effektiv epilering. Skånsom mod huden
  • Effektiv epilering. Skånsom mod huden
  • Effektiv epilering. Skånsom mod huden
  • Effektiv epilering. Skånsom mod huden
  • Effektiv epilering. Skånsom mod huden

Epilator Series 8000Våd og tør epilator

BRE740/10

4.4
| (717) Anmeldelser | 91% anbefaler dette produkt
Effektiv epilering. Skånsom mod huden
Philips Epilator i 8000-serien: verdens fineste epilatorer med keramiske pincetter til en mere behagelig epilering. Fanger selv de korteste hår med Double Action Technology, så du forbliver glat i flere uger.
Se alle fordele

Glat hud i op til 4 uger

Effektiv epilering. Skånsom mod huden

  • Til ben, krop og fødder

  • Trådløs brug

  • +9 tilbehørsdele

Glad hud i ugevis med Double Action Technology

Glad hud i ugevis med Double Action Technology

Double Action Technology synkroniserer lange keramiske pincetter, der med et fast greb konstant fjerner hår helt ned til 0,5 mm. Det brede epilatorhoved med 50 % længere pincetter fjerner mere hår i en og samme omgang*. Gør dig klar til adskillige uger, der forløber glat og uden problemer.

Vores hurtigste epilator

Vores hurtigste epilator

Vores pincetter roterer hurtigere pr. minut end Braun Silk-épil 9.

32 keramiske allergivenlige pincetter til skånsom behandling

32 keramiske allergivenlige pincetter til skånsom behandling

32 keramiske pincetter fremstillet af allergivenligt materiale for en behagelig behandling. De glider nemt hen over din hud med mindre friktion og mere hudkontakt*. Føles skønt mod huden, siger 91 % kvinder**.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.4

ud af 5

717

Anmeldelser

91%

anbefaler dette produkt

09/12/2020

Danmark

Danmark

Fantastisk!

Virkelig et lækkert produkt, med alt i en. Alle hætter til produkter er virkelig gode.

Fordele

Flere forskellige muligheder med produkter

Ulemper

Ingen imod

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 8000 BRE740/10 Våd og tør epilator

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 8000 BRE740/10 Våd og tør epilator

07/12/2020

Danmark

Danmark

Effektiv og dejligt med flere 'tools'

Jeg har anvendt epilatoren flere gange nu og har fået rigtig gode resultater. Den tager selv de mindste hår. Jeg er også svært tilfreds med fodfilen som er meget effektiv.

Fordele

Mange 'tools' og nem at anvende

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 8000 BRE740/10 Våd og tør epilator

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 8000 BRE740/10 Våd og tør epilator

01/12/2020

Danmark

Danmark

Den bedste epilator

Jeg synes denne her epilator er helt fantastisk og så er det vildt dejligt man Lan bruge den i badet! Den har så mange forskellige egenskaber og man får ikke kun en epilator, men også en fodfil, en krops eksfolierings børste som efterlader huden dejlig blød! Synes alle burde skifte deres skraber ud med denne epilator!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 8000 BRE715/00 Våd og tør epilator

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Epilator Series 8000 BRE715/00 Våd og tør epilator

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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