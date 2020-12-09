Jeg har altid tænkt, at epilering ville være frygtindgydende. Lige indtil jeg i samarbejde med Philips fik muligheden for at teste denne Philips Epilator BRE740. Jeg pakkede straks pakken ud – og man får bare meget værdi for pengene her. Jeg sad virkelig med en følelse af ”value for money” ved udpakningen. Jeg gik straks i gang med at bruge den, og den vagte stor glæde. Den er ekstrem nem at bruge, og jeg føler den tager rigtig mange hår ad gangen. Jeg har mange hår, og var derfor en smule skeptisk over, hvor meget, jeg skulle ”over det”. Men billedet af mig liggende skrigende i smerte på gulvet er helt skudt ned. Det er en fornøjelse og jeg har allerede nu benyttet flere af funktionerne i den. Lyset i maskinen gør, at man tydeligt kan se, hvad man får med – og ikke får med i behandlingen. Man kan se, når man anvender filen, hvad man laver, og det er dejligt. Børsten er virkelig behageligt at bruge, og det er fantastisk, at alle tingene er med i samme pakke. Så behøver jeg ikke flere maskiner. Samtidig er den trådløse funktion virkelig god – og muligheden for både at benytte under vandet og i tør tilstand er rigtig god. Jeg er absolut positiv og utrolig glad for min nye bedste ven.