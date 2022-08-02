ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

Epilator Series 8000 Våd og tør epilator

Support

Epilator Series 8000Våd og tør epilator

BRE740/10

Epilator Series 8000 Våd og tør epilator

Gå til butik

Få mest muligt ud af dit produkt

Registrer dit produkt

Få din udvidede garanti

Tilmeld dig inden for 90 dage efter køb og få udvidet garanti (betingelser kan være gældende).

Registrer nu

Manualer og dokumentation

Overensstemmelseserklæring, Storbritannien - English (US)

  • PDF fil, 143.8 kB
  • 9 February 2026

Brugervejledning

  • PDF fil, 5.1 MB
  • 20 November 2025

Ofte stillede spørgsmål

Dele og tilbehør

Fejlfinding

Garanti og service

Kontrollér garantibetingelserne, og start udskiftning eller reparation af dit produkt

Service og udskiftning

Få dit defekte produkt serviceret eller udskiftet

Garanti

Vores produktgarantipolitikker

Kontakt Philips

Vi sidder klar til at hjælpe dig