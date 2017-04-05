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Lumea IPL 7000 SeriesIPL-hårfjerningsenhed

BRI921/00

4.2
| (1610) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produkt

1 pris

Fantastiske resultater, fantastisk værdi
Opnå hårfri, glat hud med vores Lumea IPL 7000-serie. Behandlinger er nænsomme og effektive med tilbehør til hvert kropsområde.
Se alle fordele

Nyd 12 måneder med glat og hårfri hud*

Fantastiske resultater, fantastisk værdi

  • 5 manuelle intensitetsindstillinger

  • 2 tilbehørsdele: krop, ansigt

  • Lumea IPL-app

  • Brug med ledning

  • + Pentrimmer (HP6388)

Hurtige resultater med behandlinger kun hver 2. uge

Hurtige resultater med behandlinger kun hver 2. uge

Kom i gang med den indledende fase med 4 behandlinger kun hver 2. uge – det er halvt så mange behandlinger som andre mærker. Derefter skal du blot følge op hver måned for at bevare resultatet.

Sensor for hudtone og 5 intensitetsindstillinger

Sensor for hudtone og 5 intensitetsindstillinger

Vælg mellem 5 intensitetsindstillinger for at få en behagelig oplevelse. Hudfarvesensoren forhindrer dig i at behandle områder af din hud, der er for mørke til IPL-behandling.

Ekstra langt kabel giver ekstra fleksibilitet under behandlingen

Ekstra langt kabel giver ekstra fleksibilitet under behandlingen

Praktisk i brug, takket være et ekstra langt kabel for nem adgang og forbedret manøvredygtighed.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

  • Award image AWARD-612375

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.2

ud af 5

1610

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produkt

05/04/2017

Danmark

Danmark

Alle pengene værd

Efter blot to dage er mange af hårene røget af. Jeg var skeptisk inden købet, men er allerede super super glad for den. Og glæder mig til at se næste gangs resultat. Det gør absolut ikke ondt :-)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning

19/03/2017

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Den er rigtig gode.

Jeg er rigtig meget glad for den.Den er rigtig gode

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning

06/11/2022

Norge

Norge

Bekræftet køber

Produktet har flotte funksjoner

Den er enkel i bruk og den fungerer etter forventninger, men den kunne vært oppladbar trådløs.

Fordele

Reduserer hårvekst

Ulemper

Den må kobles til strøm

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-hårfjerningsenhet

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-hårfjerningsenhet

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Mediane hårreduktioner efter 12 behandlinger: 86 % på underben

  2. Når behandlingsplanen følges: beregnet til brug på underbenene, i bikinilinjen, under armene og i ansigtet. Pærens levetid forlænger ikke Philips' 2 års verdensomspændende reklamationsret.