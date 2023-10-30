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Lumea IPL 7000 Series IPL-hårfjerningsenhed
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BRI921/00
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Vil jeg se hurtigere resultater, hvis jeg bruger Philips Lumea oftere?
Hvordan forbereder jeg mig på en Philips Lumea-behandling?
Er Philips Lumea velegnet til alle hudfarver og farver kropshår?
Hvor ofte skal jeg bruge min Philips Lumea?
Kan Philips Lumea også bruges af mænd?
Lumea IPLEtui
Lumea IPLRenseklud
Lumea IPLStrømadapter
Indikatorerne på min Philips Lumea blinker
Min Philips Lumea afgiver en brændt lugt under behandlingen
Batteriet i min Philips Lumea løber meget hurtigt tør for strøm
Jeg føler ubehag eller smerter i huden med min Philips Lumea
Min Philips Lumea blinker ikke
Jeg opnår ikke de forventede resultater med min Philips Lumea
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