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  • Skræddersyet til dig med SenseIQ
  • Skræddersyet til dig med SenseIQ
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  • Skræddersyet til dig med SenseIQ
  • Skræddersyet til dig med SenseIQ
  • Skræddersyet til dig med SenseIQ
  • Skræddersyet til dig med SenseIQ
  • Skræddersyet til dig med SenseIQ
  • Skræddersyet til dig med SenseIQ
  • Skræddersyet til dig med SenseIQ
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  • Skræddersyet til dig med SenseIQ
  • Skræddersyet til dig med SenseIQ
  • Skræddersyet til dig med SenseIQ
  • Skræddersyet til dig med SenseIQ
  • Skræddersyet til dig med SenseIQ
  • Skræddersyet til dig med SenseIQ
  • Skræddersyet til dig med SenseIQ
  • Skræddersyet til dig med SenseIQ

Lumea IPL 8000 SeriesIPL-hårfjerningsenhed med SenseIQ

BRI948

4.2
| (2816) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produkt

1 pris

Skræddersyet til dig med SenseIQ
Nyd en hurtig og personligt tilpasset behandling med vores Lumea IPL 8000-Series. SenseIQ-teknologi med smart tilbehør og Lumea IPL-app til blød hud rigtig længe.
Se alle fordele

Nyd 18 måneder med glat og hårfri hud*

Skræddersyet til dig med SenseIQ

  • SmartSkin-sensor

  • 4 intelligente tilbehørsdele: krop, ansigt, bikini, armhuler

  • Lumea IPL-app

  • Brug med ledning

Behandling kun 2x om måneden giver hurtige resultater

Behandling kun 2x om måneden giver hurtige resultater

Hver anden uge til at starte med – det er halvt så mange behandlinger som andre varemærker. Efterfulgt af opfriskning kun én gang om måneden. Det er det hele. Det tager 8,5 minut at dække begge underben.

Skånsomt og behageligt med SenseiQ

Skånsomt og behageligt med SenseiQ

Lumea 8000-serien har fem let justerbare lysindstillinger. Vores SmartSkin-sensor læser din hudfarve og hjælper dig med at finde den mest behagelige indstilling. Intelligente tilbehørsdele tilpasser behandlingen til hvert kropsområde.

Ekstra langt kabel giver ekstra fleksibilitet under behandlingen

Ekstra langt kabel giver ekstra fleksibilitet under behandlingen

Praktisk i brug, takket være et ekstra langt kabel for nem adgang og forbedret manøvredygtighed.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

  • Award image AWARD-612375

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.2

ud af 5

2816

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produkt

15/03/2025

Danmark

Danmark

MEGET tilfreds

Jeg købte denne IPL for 3 måneder siden, og jeg er så glad for den. Den har fjernet rigtig meget af min hårvækst. Jeg har prøvet en anden IPL maskine fra et andet mærke der var billigere som ikke havde nogen effekt. Jeg tog chancen og købte denne IPL, da jeg havde mulighed for at returnere den inden for 120 dage, hvis det ikke havde nogen effekt, og det er jeg så glad for at jeg gjorde. Der er stadig hår tilbage, men det er måske 80% der er væk - så jeg er meget tilfreds

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 9000 Series BRI957/00 IPL-hårfjerningsenhed med SenseIQ

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 9000 Series BRI957/00 IPL-hårfjerningsenhed med SenseIQ

28/06/2022

Danmark

Danmark

Genialt produkt!

Produktet er nok det bedste køb jeg nogensinde har gjort! Jeg har altid kæmpet med en del hårvækst over hele min krop og har brugt riiigtig meget tid på barbering, voksning alle mulige hårfjerning metoder og alt hvad det indebærer (eksfoliering, fugt, røde knubber, indgroet hår osv.). Jeg er lys i huden med mørke til lyse hår og efter 4-5 omgange er jeg 95-100% hårfri HVER DAG! Det eneste sted der stadig er lidt hårvækst tilbage er helt nede ved intimområdet, men der er 95% stadig et meget tilfredsstillende resultat indtil videre.

Fordele

Effektiv og nemt

Ulemper

Intet

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL-hårfjerningsenhed med SenseIQ

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL-hårfjerningsenhed med SenseIQ

11/04/2021

Danmark

Danmark

Glad og tilfreds

Dejligt ikke at skulle tænke på sine mørke hår i ansigtet mere. Den har reduceret mine mørke hår/dun over munden (mellem næse og mund). Det gør ikke ondt når den er i brug og den er nem at bruge. Jeg er glad og tilfreds.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 9000 Series BRI957/00 IPL-hårfjerningsenhed med SenseIQ

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 9000 Series BRI957/00 IPL-hårfjerningsenhed med SenseIQ

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Efter 3 behandlinger. Hårreduktion efter 18 måneder: 86 % på underbenene, 70 % ved bikinilinjen, 67 % i armhulerne

  2. Når behandlingsplanen følges: beregnet til brug på underbenene, i bikinilinjen, under armene og i ansigtet. Pærens levetid forlænger ikke Philips' 2 års verdensomspændende reklamationsret.