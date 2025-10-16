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Lumea IPL 8000 Series IPL-hårfjerningsenhed med SenseIQ

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Lumea IPL 8000 SeriesIPL-hårfjerningsenhed med SenseIQ

BRI948

Lumea IPL 8000 Series IPL-hårfjerningsenhed med SenseIQ

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  • Sådan bruger du Philips Lumea IPL 8000-serien | Trin-for-trin-guide
    Sådan bruger du Philips Lumea IPL 8000-serien | Trin-for-trin-guide

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Manualer og dokumentation

Data Act Document

  • PDF fil, 213.9 kB
  • 24 September 2025

Overensstemmelseserklæring, Storbritannien - English (US)

  • ZIP fil, 403.5 kB
  • 12 May 2026

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