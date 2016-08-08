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Udgået

SatinShave PrestigeHurtigt glat hud hver dag, 4 tilbehørsdele <br>

BRL170/00

3.8

| (311) Anmeldelser

1 pris

Tæt barbering med mindre hudirritation <br>

Med Philips SatinShave Prestige får du glatte og hårfri ben på ingen tid. De beskyttende puder omkring bladene og det patenterede skjold rundt om skæreelementerne gør, at barberbladene aldrig kommer i direkte kontakt med huden, hvilket beskytter huden, uden at der bliver gået på kompromis med resultatet. Dobbelte skæreblade og en ny barberteknologi giver den tætteste barbering nogensinde. <br>

Se alle fordele

fra vores mest avancerede barberingssystem

Tæt barbering med mindre hudirritation

  • Dobbelte skæreblade

  • Bevægeligt barberhoved

  • Bløde puder modvirker hudirritation

  • 5 tilbehørsdele

Vores mest avancerede barberingssystem til den tætteste barbering nogensinde

Vores mest avancerede barberingssystem til den tætteste barbering nogensinde

De fleksible, buede skær er 75 % mere effektive end traditionelle ladyshaver-skær*. Under beskyttelsesfolien følger de dine konturer og giver den tætteste barbering nogensinde.

Multiflex-hoved med dobbelt folie sikrer, at færre hår springes over

Multiflex-hoved med dobbelt folie sikrer, at færre hår springes over

Når du fører shaveren over kroppen, bevæger multiflex-hovedet med skiftende folier og fleksibel hals sig for at sikre optimal hudkontakt. De dobbelte folier sikrer, at færre hår springes over.

Behagelige puder giver en blød følelse mod huden

Behagelige puder giver en blød følelse mod huden

De behagelige puder, der er bløde at røre ved, og som sidder på hver sin side af skærhovedet, giver en skånsom bevægelse og en blød følelse i huden, specielt i kurvede områder.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

  • Billede af AWARD-612378

Anmeldelser

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3.8

ud af 5

311

Anmeldelser

08/08/2016

Norge

Norge

Meget, meget bra!

Jeg ble overrasket hvor presis den er og hvor enkelt det er å bruke den. Veldig fornøyd!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Prestige BRL170/00 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Prestige BRL170/00 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

18/03/2020

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Epilator

Lätt att använda, lätt att rengöra. Är väldigt nöjd.

Fordele

Ligger bra i handen

Ulemper

Har inte hittat dom än.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning

Dato for brug 2019-02-18

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning

Dato for brug 2019-02-18

04/10/2017

Sverige

Sverige

Den här produkten hade grymma funktioner!

Lättanvänd, smidig och enkel att ta med sig! Jättebra funktioner som behövs i alla kvinnors vardag.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning

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