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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
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BRL170/00
Udgået
Hvornår skal jeg udskifte folien på min ladyshaver?
Er det sikkert at bruge skærfolie på hele kroppen?
Kan jeg rejse med mit pleje- eller skønhedsprodukt fra Philips?
Skal jeg bruge min epilator eller ladyshaver fra Philips på våd eller tør hud?
Kan min Philips-ladyshaver bruges under bruseren eller i badet?
Hvordan opnår jeg de bedste resultater med min Philips-ladyshaver?
Hvordan barberer eller trimmer jeg forskellige kropsdele for at opnå de bedste resultater?
Hvordan fjerner og fastgør jeg skærhovedet på min Philips-ladyshaver?
Hvordan rengør jeg min Philips-ladyshaver?
Hvordan oplader jeg min Philips-ladyshaver?
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