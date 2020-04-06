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Udgået
Pool-fest. Fødselsdagsfest. Din fest.
Hvor som helst. Når som helst. Denne vandtætte Bluetooth-højttaler har fyldig bas i et kompakt design og giver dig overraskende stor lyd. Du får otte timers spilletid og lydindgang. Fra poolen til fødselsdagen - gør det til din fest.
Bluetooth
Blå
Ved poolen, ved søen, i brusebadet. Denne vandtætte IPX7-klassificerede højttaler flyder og kan tåle nedsænkning ned til 1 m. i op til 30 minutter.
Batteriet giver dig 8 timers spilletid på en fuld opladning. Opladningen tager ca. 3 timer, og det er nemt med det medfølgende mikro-USB-kabel.
Musikken kan styres med knapper på siden af højttaleren. Tryk for afspilning, og tryk to gange på knapperne til lydstyrke op/ned for at springe over numre. Højttalerfronten har LED-lys, der lyser konstant blåt eller blinker i tilfældige farver.
2.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Sr.PRàctic
06/04/2020
España
Podría ser mejor!
Sería genial que se emparejaran 2 productos UpBeat , siendo uno maestro y el otro esclavo y así poder tener un sonido Estéreo y decidiendo el oyente la distancia entre altavoces para crear el campo Estéreo.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BT150W altavoz portátil inalámbrico
Dato for brug 2020-03-06
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BT150W altavoz portátil inalámbrico
Dato for brug 2020-03-06