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Udgået

trådløs bærbar højttaler

BT150W/00

2

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Starter i

Blå
Blå
Hvid
Hvid
Sort
Sort

Pool-fest. Fødselsdagsfest. Din fest.

Hvor som helst. Når som helst. Denne vandtætte Bluetooth-højttaler har fyldig bas i et kompakt design og giver dig overraskende stor lyd. Du får otte timers spilletid og lydindgang. Fra poolen til fødselsdagen - gør det til din fest.

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Pool-fest. Fødselsdagsfest. Din fest.

  • Bluetooth

  • Hvid

Vandtæt ned til 1 m. i op til 30 minutter. IPX7-klassificeret

Ved poolen, ved søen, i brusebadet. Denne vandtætte IPX7-klassificerede højttaler flyder og kan tåle nedsænkning ned til 1 m. i op til 30 minutter.

8 timers spilletid. Opladning via USB. Mikro-USB-kabel medfølger

Batteriet giver dig 8 timers spilletid på en fuld opladning. Opladningen tager ca. 3 timer, og det er nemt med det medfølgende mikro-USB-kabel.

Knapper på højttaleren til afspilning og lydstyrke/spring over numre

Musikken kan styres med knapper på siden af højttaleren. Tryk for afspilning, og tryk to gange på knapperne til lydstyrke op/ned for at springe over numre. Højttalerfronten har LED-lys, der lyser konstant blåt eller blinker i tilfældige farver.

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Anmeldelser

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2.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

5
4
3
1

06/04/2020

España

España

Podría ser mejor!

Sería genial que se emparejaran 2 productos UpBeat , siendo uno maestro y el otro esclavo y así poder tener un sonido Estéreo y decidiendo el oyente la distancia entre altavoces para crear el campo Estéreo.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BT150W altavoz portátil inalámbrico

Dato for brug 2020-03-06

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BT150W altavoz portátil inalámbrico

Dato for brug 2020-03-06

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