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  • Hurtig og præcis trimning
  • Hurtig og præcis trimning
  • Hurtig og præcis trimning
  • Hurtig og præcis trimning
  • Hurtig og præcis trimning
  • Hurtig og præcis trimning
  • Hurtig og præcis trimning
  • Hurtig og præcis trimning
  • Hurtig og præcis trimning
  • Hurtig og præcis trimning
  • Hurtig og præcis trimning
  • Hurtig og præcis trimning
  • Hurtig og præcis trimning
  • Hurtig og præcis trimning
  • Hurtig og præcis trimning
  • Hurtig og præcis trimning
  • Hurtig og præcis trimning
  • Hurtig og præcis trimning

Beard Trimmer 3000 SeriesSkægtrimning med metalskær

BT3660/15

4.4
| (606) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produkt
Hurtig og præcis trimning
Hurtig og præcis trimning. Vores selvslibende metalskær giver ekstra styrke for at opnå maksimal præcision, når du trimmer. Med 40 længdeindstillinger får du desuden den præcision, du ønsker.
Se alle fordele

Til ensartede og tætte linjer

Hurtig og præcis trimning

  • Metalknive

  • 40 længdeindstillinger

  • 0,5 mm præcisionstrin

  • 100 % vandtæt

  • Op til 80 minutters driftstid

Maksimal præcision og langtidsholdbar ydeevne

Maksimal præcision og langtidsholdbar ydeevne

Selvslibende metalskær giver ekstra styrke til maksimal præcision, når du trimmer, og forbliver så skarpe som første dag 1 uden brug af olie. De rustfrie skær gør også rengøring til en leg.

Trim dit skæg med den præcision, du har brug for

Trim dit skæg med den præcision, du har brug for

Trimmerens præcisionsskive har 40 længdeindstillinger i trin på 0,5 mm, så du kan trimme dit skæg så præcist som du har brug for.

Effektiv og ensartet trimning giver et perfekt look

Effektiv og ensartet trimning giver et perfekt look

De avancerede Lift&Trim-kamme løfter hårene mod skæret og fanger hår ved hver passage og giver en effektiv og ensartet trimning.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.4

ud af 5

606

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produkt

22/08/2023

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Fantastisk maskine

Har haft en lignende maskine før, derfor købte jeg igen dette mærke.

Fordele

Super maskine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer

25/01/2026

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Trimmer

Inget att erinra ! Motsvarar mina förväntningar och löser sin uppgift galant .

Fordele

Inget att erinra

Ulemper

Inget att klaga på

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar

08/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

A great new beard trimmer

My new trimmer is SO much better than my old one, which mysteriously stopped working. The old one was battery powered, the new one is rechargeable. The old one had six cutting heights, the new one so many more. Phillips have got it right.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer

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